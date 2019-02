Fórmula 1 Ferrari no quiere una reedición del Alonso-Hamilton de 2007 La lucha del prometedor francés Lecrec contra Vettel se presume tremenda en la escudería italiana

Las perspectivas de 2019 en Ferrari apuntan a un duelo similar al de 2007 en McLaren. Un campeón, Sebastian Vettel, se enfrenta a un piloto más o menos nuevo que llega avalado por una potente trayectoria. «Ese ejemplo es muy apropiado», asegura Massimo Rivola, ex directivo de Ferrari que ahora es el CEO de Aprilia Racing, a Autosprint.

«Ferrari manejará la situación mejor que McLaren en el pasado. Ron Dennis se casó claramente con la causa de Hamilton, Alonso no pudo aprovechar al máximo su valor y el título fue para Raikkonen por un solo punto más que los dos pilotos del equipo inglés. Pero estoy seguro de que en Ferrari podrán gestionar a sus pilotos mucho mejor».

Leclerc, de momento, ya ha dicho que no llega para «ser un mayordomo»: «Aún no tiene idea de lo que significa pilotar un Ferrari en un gran premio y hay que ver cómo manejará esos aspectos. Tendrá una fuerte presión sobre él, pero si Ferrari sabe cómo protegerlo no veo ningún problema. Es un niño precoz y un líder, pero la precocidad puede ser una espada de doble filo, porque no siempre se puede ganar en el primer intento», asegura Rivola.

«Ferrari tiene todo lo necesario para ganar, pero Mercedes tendrá dos ventajas. Conociendo a Charles, estoy seguro de que no actuaría como escudero. Será una situación más complicada, también por lo que Vettel le cuesta a Ferrari, porque si el piloto se muestra más fuerte, el equipo preferirá dedicar ese dinero al desarrollo del coche».