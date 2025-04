Fernando Alonso y el pulso sin fin con lo 'british'

«¿Entonces se puede adelantar por fuera de la pista?»

En la Fórmula 1 se puede llamar al árbitro en mitad del gran premio. Lo hacen todos. Lo hizo Alpine en defensa de Alonso. Alan Permane, director deportivo del equipo, preguntó al director de carrera, Michael Masi: «Michael, ¿puedes confirmar que podemos adelantar por fuera de la pista?». La conversación continuó así. Massi: «No, no puedes adelantar fuera de la pista». Permane: «Eso es lo que acaba de hacer Raikkonen». Masi: «Entendido». Permane: «Entonces está bien». Masi: «No, no está bien». Permane: «¿Pero está bien para Raikkonen?». Masi: «No, no está bien para nadie». Alonso, que estaba al tanto de la conversación, exclamó mientras conducía en Austin: «Jodidas normas, pero si están claras».