Un extraño accidente se cobra la vida de un campeón de la NASCAR

Tragedia en el mundo del automovilismo. El mítico piloto Mike Stefanic ha fallecido a los 61 años después de un accidente aéreo. La leyenda de la NASCAR iba en un avión el pasado domingo cuando se estrelló en un bosque cercano al aeropuerto de Riconn, en Rhode Island (Estados Unidos).

El siniestro de la aeronave aún se está investigando. No se conoce el motivo del accidente, aunque testigos que estaban próximos a la zona del accidente aseguraron que todo se encontraba con normalidad, ya que se dirigía con normalidad a la pista. Pero cuando se perdió entre los árboles de un bosque próximo al aeropuerto se produjo el fatal desenlace.

Jim France, presidente de la NASCAR, mostró sus condolencias a través de la cuenta oficial de la competición: «Fue uno de los pilotos más exitosos en la historia de NASCAR, pero aún más, fue un verdadero representante de nuestro deporte. Su naturaleza dura y competitiva y su excelencia en la pista le ganaron el respeto y la admiración de los fanáticos y competidores por igual».

We are saddened to hear the news about nine-time NASCAR Champion and NASCAR Hall of Fame nominee Mike Stefanik’s passing. NASCAR statement: pic.twitter.com/VqRBxBpB18