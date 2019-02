El equipo Sauber de Fórmula 1 ha anunciado un cambio en su denominación oficial y pasa a llamarse Alfa Romeo Racing de cara a la próxima temporada, en la que competirá con el veterano Kimi Räikkönen y el joven Antonio Giovinazzi en sus filas.

La colaboración entre Sauber y Alfa Romero se inició en 2018 y ahora «el término de la colaboración se ha ampliado aún más», según explicó el equipo en un comunicado, aclarado que «la propiedad y la administración de Sauber se mantiene sin cambios e independiente».

New name, same game! ⚡ We're excited to announce Sauber and Alfa Romeo to keep fighting for ambitious results in 2019 @F1 World Championship as Alfa Romeo Racing. 🤝 + info: https://t.co/1RUddkPMpj#AlfaRomeoRacing#SauberMotorsport#Bwoahpic.twitter.com/0gzgwgpl66