¿Cuál es el futuro de Fernando Alonso?

Después del anuncio de Fernando Alonso de que se retirará de la Fórmula 1 cuando acabe esta temporada, se abre una incógnita sobre el futuro del piloto español. Aunque el dos veces campeón del Mundo dirá adiós a la competición que le vio convertirse en una leyenda, es difícil imaginarle lejos del asfalto.

Se lleva mucho tiempo especulando sobre su posible retirada y hacia dónde dirigirá sus esfuerzos el asturiano. Su futuro parece estar en el Mundial de Resistencia. El piloto español tiene contrato hasta junio de 2019 con el equipo Toyota del WEC, por lo que completará la Súper Temporada del Mundial de Resistencia que empezó en mayo de 2018.

Otro destino podría ser la IndyCar, la carrera automovilística más importante de Estados Unidos. Dentro de su calendario está las 500 Millas de Indianápolis, carrera que ya disputó Fernando Alonso en 2017 y que llegó a liderar varias vueltas, pero una rotura de su motor Honda le hizo abandonar a 21 del final. Es la única carrera que le queda por ganar para conseguir la Triple Corona. De momento, las redes sociales de esta competición ya han mandado un mensaje al español. Otros que no han dudado en lanzarle un guiño al español ha sido NASCAR.

We still on for lunch tomorrow, @alo_oficial? https://t.co/c59VdAHU18https://t.co/VoTpoj8nNP