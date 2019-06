GP de Canadá La rabieta de Vettel que encendió a las redes Al acabar la carrera mostró su disconformidad con la decisión de los comisarios, cambiando la posición de los coches

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Canadá, que acabó con polémica debido a la sanción de cinco segundos impuesta al alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que había cruzado primero la meta y perdió, por ese motivo, el triunfo en Montreal.

Vettel había arrancado primero, después de haber firmado el sábado su quincuagésima sexta 'pole' en F1, por delante de Hamilton, y lideró durante casi la totalidad un Gran Premio, cuya victoria se le escapó en la cuadragésima octava de las 70 vueltas que se dieron al circuito Gilles Villeneuve.

'Seb' se pasó de frenada en la salida de la tercera curva, presionado por Lewis, y retornó a pista de forma antirreglamentaria y obstaculizando al inglés, según los comisarios que lo sancionaron con los cinco segundos que le costaron el triunfo.

Con los coches ya detenidos tras la carrera, Vettel protagonizó un inédito gesto, al cambiar los carteles que señalaban al primer coche clasificado y al segundo, en señal de disconformidad con la decisión de los comisarios.

Puede que la sanción haya sido justa o no (desde mi punto de vista sí lo fue) pero este teatrillo de Vettel acaba de dejar por los suelos los 4 mundiales que tiene, como si fueran de cartón mojado... No es la actitud de un campeón pic.twitter.com/xhvVhZMWNr — Aday González (@ADAYGLEZZZ) 10 de junio de 2019

«Es el mundo al revés»

El alemán declaró ante los medios que la decisión fue «injusta»: «El mundo está al revés. No es justo. Tuve la suerte de no estrellarme contra el muro», comentó el cuádruple campeón mundial. «No sé el motivo de mi sanción, aún. Todo el mundo sabe que la hierba tiene menos agarre que el asfalto», indicó Vettel.

Por su parte, Hamilton reconoció que «esta no es la forma en la que me gusta ganar, pero casi nos chocamos en la curva 4; y así son las carreras», explicó Hamilton en la ceremonia del podio, conducida por su compatriota el británico Martin Brundle.

«Vettel no estará de acuerdo con la sanción, es su opinión, sin duda; pero cuando regresas a pista después de salirte de ella, no puedes hacerlo cruzándote en la línea», explicó Hamilton, que este domingo igualó el récord de siete victorias del alemán Michael Schumacher en Montreal, convirtiendo el 'Gilles Villeneuve' en el circuito en el que más triunfos ha festejado en F1.

La escudería Ferrari mostró su intención de apelar la sanción a su piloto. Dirección de carrera reconoció el derecho de Ferrari a apelar, aunque técnicamente la normativa establece que las penalizaciones en carrera no pueden ser recurridas. La 'Scuderia' dispone ahora de un plazo de cuatro días para reunir pruebas y decidir si sigue adelante con su apelación.