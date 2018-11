Fórmula 1 Alonso: «Me gustaría que me recordasen como un luchador» Últimas declaraciones del piloto asturiano antes de desaparecer de la Fórmula 1

Se ha marchado Alonso de la Fórmula 1 y ha dejado tras de sí un fin de semana intenso de emociones en Abu Dabi, última parada del genial piloto. Antes de desaparecer de la F1 y dedicarse a su futura ocupación en el Mundial de Resistencia (WEC) y a las 500 Millas de Indianápolis, tal vez el Dakar en un futuro, el asturiano habló de sus sensaciones.

«Me gustaría que me recordasen como un luchador, como alguien que nunca se rindió», aseguró en Movistar +. «Echaré de menos a la gente, al talento que hay en la F1, en los equipos, en los medios, en el marketing. No echaré de menos el calendario tan apretado, los eventos, la agenda que te quita libertad. Y el revuelo mediático que provoca todo en la F1»

«Me hubiera gustado ganar alguna vez más en Mónaco y en las carreras de mi país», confesó. «No sé si volveré a la F1. Tendría que sentirme muy vacío en el sofá de casa... Ya veremos», vaticinó.

Respecto a lo que ha vivido en Abu Dabi, señaló: «Este fin de semana siempre estará en mi corazón. Ha habido tantas cosas hermosas preparadas para mí por la Fórmula 1, mi equipo y los seguidores. Estaba muy ocupado y no tenía tiempo para pensar en lo que estaba pasando».

Dio las gracias a sus rivales por la vuelta de honor. «Gracias a Lewis (Hamilton) y Sebastian (Vettel) por esta gran última vuelta juntos. Fue muy conmovedor. Tengo un gran respeto por ellos, son grandes campeones y me siento muy privilegiado de haber corrido con ellos durante la mayor parte de mi carrera».

«A lo largo de mi carrera, siempre he luchado, a veces en coches competitivos, a veces no, pero nunca me rendí. Estoy orgulloso de lo que logré y corrí para los mejores equipos del mundo. Gracias a mis fans y a todos los que me han seguido en los últimos 18 años. Sentí mucho apoyo y respeto por mí y eso es algo que me tomo muy en serio. Me siento honrado. Pero no paro mi carrera. Me encanta el automovilismo, así que no me rendiré».