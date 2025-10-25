Suscribete a
ESCALADA

La fiesta de la escalada ya se vive en Potes

La competición de bloque para las categorías menores abre una jornada en la que la Copa Urbana es una de las grandes protagonistas

Las paredes reparten títulos en Potes

Prueba a escalar la montaña más mortífera de Europa solo y este es el resultado: «Entendí por qué hay tantos accidentes»

La fiesta de la escalada ya se vive en Potes

MARCO G. VIDART

Potes ya vive su primer gran día en un fin de semana de escalada. La capital lebaniega acoge desde primera hora las series de las categorías menores en la Copa de España de bloque. Y sobre las once comenzó la Copa Urbana de Escalada. ... Una fiesta popular para los amantes de este deporte.

