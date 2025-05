Muere la estrella del boxeo Georgia O'Connor a los 25 años

En octubre de 2024, a la boxeadora inglesa Georgia O'Connor le detectaron un cáncer muy agresivo. La británica de 25 años, que acababa de casarse hace dos semanas, ha fallecido debido a la enfermedad, que los médicos calificaron como ''incurable''.

«Los últimos meses han sido una montaña rusa. He estado embarazada de un hermoso bebé, he sufrido un aborto involuntario y me diagnosticaron cáncer ''incurable''. ¡Pero todavía me siento en la cima del mundo!», comunicaba Georgia en un post de Instagram el pasado 18 de febrero, día de su cumpleaños.

«Tengo lo que la gente considera la peor enfermedad conocida por el hombre, pero todavía soy capaz de sonreír, reír y ser yo misma», añadió la boxeadora al final del comunicado.

Según el medio inglés Daily Mail, Georgia «pasó meses pidiendo ayuda a los médicos que le dijeron que todo estaba en su cabeza». Su fallecimiento fue confirmado el pasado miércoles, dos semanas después de haber pasado por el altar. El mundo del boxeo está de luto.

