Un extraño percance saca a Ana Peleteiro de Roma tras el primer salto: «No me había pasado en la vida»

Ana Peleteiro, que reaparecía tras una lesión en el peroné, duró solo un triple salto en Roma, quinta estación de la Liga Diamante 2025. La atleta gallega llegó a hacer un vuelo, el peor de las participantes (13,04 metros) y al instante decidió abandonar. «Todo bien por aquí, no me he lesionado ni nada grave. Ahora os cuento mejor», posteó nada más dar el susto y luego ya fue más concreta para explicar un extraño percance.

«Estoy un poco enrabietada», afirmó en un mensaje grabado; «me da coraje. Jamás me había pasado esto en la vida. No sé a qué se debe, yo creo que está relacionado con la deshidratación. Pero hasta me parece raro, porque me hidraté bien. Calentamiento brutal, cero dolor en el peroné, yo supercontenta, superbuenas sensaciones... y de repente... me puse las medias de compresión con las que competí en pista cubierta, hago el primer intento y desde que salgo noto el gemelo como palpitando... era como un calambre y los dedos del pie todos así para adentro, en garra».

Peleteiro siguió con la narración de los hechos «Mi sensación fue de que me había roto, pero lo que tenía era un calambre que flipas en el sóleo y en la flexión plantar. Me quité las medias, me dejó de dar la tensión esa, pero se me quedó el músculo como agarrotado... Se me pasó, pero ya estaba yo cagada. Sentí que si corría rápido, me iba a lesionar».

Y cerró: «Lo podría haber intentado, tal vez, pero honestamente entendí que no era el día de correr riesgo. No sé si fueron los 30 grados, que no me hidraté bien, o que después de estar mucho parada le estaba exigiendo demasiado al músculo. Me da coraje, porque era una competición en la que estaba para saltar ya bien, me noté genial en el calentamiento, pero a veces es mejor prevenir que curar y hoy no era el día de irme lesionada para casa. La semana que viene tengo Estocolmo y espero que allí salga todo bien. Lo positivo es que noté dolor cero en el peroné». Peleteiro no pierde la moral.