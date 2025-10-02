Suscribete a
La extraña expansión de Ruanda como patrocinador del deporte mundial

Entre acusaciones de lavado de imagen de su política represiva, el país africano pasea su nombre por el Mundial de ciclismo, la NBA, la NFL y poderosos equipos europeos de fútbol, como el PSG, el Atlético, el Bayern o el Arsenal

Humanitarismo selectivo

En la camiseta de entrenamiento del Atlético, como la que viste Oblak, o en la de Los Angeles Clippers de la NBA se promociona 'Visit Rwanda'
En la camiseta de entrenamiento del Atlético, como la que viste Oblak, o en la de Los Angeles Clippers de la NBA se promociona 'Visit Rwanda' EFE/REUTERS

Gabriel González-Andrio

Kigali, capital de Ruanda, acaba de acoger el Campeonato Mundial de Ciclismo, una prueba del «notable proceso de transformación» y la «cálida hospitalidad» del país africano, según el organismo deportivo. Paul Kagame, su presidente del Gobierno, se ha propuesto poner en el mapa mundial a ... Ruanda a través de grandes patrocinios deportivos.

