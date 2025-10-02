La extraña expansión de Ruanda como patrocinador del deporte mundial

Kigali, capital de Ruanda, acaba de acoger el Campeonato Mundial de Ciclismo, una prueba del «notable proceso de transformación» y la «cálida hospitalidad» del país africano, según el organismo deportivo. Paul Kagame, su presidente del Gobierno, se ha propuesto poner en el mapa mundial a ... Ruanda a través de grandes patrocinios deportivos.

El gobierno ruandés firmó acuerdos en Inglaterra, con el Arsenal (46,8 millones de euros entre 2021 y 2025) y hasta 2028 en España con Atlético de Madrid (12 millones), Paris St. Germain (40) y Bayern de Múnich. Se estima que la administración ruandesa lleva invertidos desde 2021 alrededor de 200 millones de euros en patrocinio deportivo.

La realidad es que el eslogan «Visit Rwanda» (Visita Ruanda) aparece cada vez más en las camisetas de los deportistas, ya que el país intenta posicionarse como un próspero lugar para los turistas, aficionados e inversores.

Recientemente Ruanda ha dado un paso más y se ha convertido en patrocinador oficial de Los Angeles Clippers y Los Angeles Rams, convirtiéndose así en la primera vez que una marca turística africana patrocina tanto a un equipo de la NBA como de la NFL.

Este hito se produce después de que Ruanda lograra 650 millones de dólares en ingresos por turismo en 2024 gracias a la acogida de más de 1,4 millones de visitantes. Con este nuevo compromiso, el país africano confía en alcanzar el objetivo de ingresos de mil millones de dólares para 2029.

Como parte del acuerdo, «Visit Rwanda» se convertirá en el patrocinador exclusivo de las camisetas de los Clippers, así como en el patrocinador del café que se sirva en su pabellón, el Intuit Dome.

La marca será el logotipo patrocinador exclusivo en todas las camisetas de los partidos y entrenamientos, tanto en casa como fuera. Además, se convertirá en patrocinador turístico oficial de los Clippers y se sumará a los esfuerzos del equipo para apoyar el desarrollo de los jóvenes y promover el baloncesto a nivel mundial.

Kawhi Leonard, estrella de Los Angeles Clippers, luce la camiseta con el patrocinio de Ruanda REUTERS

Ruanda se convertirá también en el patrocinador turístico internacional oficial de los Rams, el estadio SoFi y Hollywood Park, el mayor complejo urbano de uso mixto en construcción en el oeste de Estados Unidos.

El acuerdo incluirá actividades comunitarias tanto en el área de Los Ángeles como en Ruanda, entre las que se incluyen la renovación de canchas y la organización de clínics de entrenamiento.

«Hay una enorme confianza en el futuro de África, un continente que cuenta con 11 de las 20 economías de más rápido crecimiento del mundo», afirma Gillian Zucker, directora ejecutiva de Halo Sports and Entertainment. Y añade: «En solo cinco años, más del 40% de los jóvenes del mundo vivirán en África, una generación conectada digitalmente, apasionada por el deporte y el baloncesto, y ávida de oportunidades».

«Más allá de la visibilidad global, estos patrocinios fortalecen el compromiso de Ruanda con el desarrollo de la juventud, la colaboración internacional y el posicionamiento de Ruanda como un destino líder en turismo e inversión», aseguran fuentes oficiales ruandesas.

Derechos humanos

Sin embargo, no son pocas las ONG y organizaciones como la ONU que han calificado esta estrategia como una cortina de humo para tapar otros graves problemas del país, como la falta de libertad de expresión, las represalias contra los partidos contrarios al régimen o la corrupción política.

Human Rights Watch ha documentado que las autoridades ruandesas detienen y encarcelan arbitrariamente a personas consideradas «indeseables» antes de eventos internacionales de gran repercusión.

Minky Worden, directora de Iniciativas Globales de Human Rights Watch, comenta que «a Ruanda no le basta con promover una imagen positiva, sino que debe silenciar las críticas. Hemos documentado la represión gubernamental de las críticas tanto dentro como fuera de sus fronteras, y los críticos se han convertido en víctimas de una amplia gama de tácticas, incluidos asesinatos y desapariciones. Años de acoso a críticos reales o percibidos como tales han acabado prácticamente con el espacio para los medios de comunicación independientes, los partidos de la oposición y la sociedad civil».

«La última líder de la oposición que se mantenía activa, Victoire Ingabire, fue detenida en junio y se enfrenta a graves cargos penales junto con 14 miembros de su partido en un juicio por motivos políticos. Cinco miembros de los partidos de Ingabire han muerto o desaparecido en circunstancias sospechosas desde 2017», agrega.

Pero ahí no termina la ola de acusaciones. A unos cientos de kilómetros de la carrera, el grupo armado M23, respaldado por Ruanda, ha cometido crímenes de guerra en el este del Congo, incluidas las ejecuciones sumarias de más de 140 civiles en julio, algunos de los peores abusos desde el resurgimiento del grupo en 2021.

Destino turístico

Tresor Rukimirana, periodista especializado en deporte y negocios en Kigali, ofrece a ABC un punto de vista diferente. «Ruanda ha realizado importantes inversiones para patrocinar grandes clubes de fútbol europeos y diversos eventos deportivos internacionales en el marco de su campaña «Visit Rwanda», con el único objetivo de impulsar el turismo, remodelar su imagen global y atraer la inversión extranjera. Esa estrategia posiciona a Ruanda como un destino moderno y atractivo, más allá de su dura y trágica historia del genocidio contra los tutsis de 1994», afirma.

Y prosigue: «Algunos críticos dudan de que todas esas campañas de patrocinio sean una verdadera promoción del turismo y no una estrategia de gestión de imagen del gobierno. Las narrativas falsas se están difundiendo en exceso y muchos informes sobre violencia política publicados cada día atacan al gobierno de Ruanda».

«En mi opinión, el único objetivo de Ruanda es impulsar el turismo, presentarse como un país moderno, atractivo y seguro, y diversificar su perfil económico más allá de la agricultura», concluye. Ruanda tiene 14 millones de habitantes y una tasa de desempleo juvenil del 15,40%

Congo y FC Barcelona

Curiosamente, el gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) –país actualmente enfrentado con Ruanda– anunció este verano un controvertido acuerdo de patrocinio con el Fútbol Club Barcelona, valorado en más de 40 millones de euros.

La República Democrática del Congo, presente en la camiseta de entrenamiento del Barcelona FCB

Rukimirana comenta que este patrocinio «adopta una táctica similar a la de Ruanda, pero sin contar con infraestructuras adecuadas ni con un desarrollo turístico coherente, lo que hace que la inversión parezca todavía más un simple intento superficial de relaciones públicas. Es un país más grande, pero menos políticamente estable y con una reputación internacional marcada por el conflicto, la corrupción y los problemas de gobernanza».

«Existe una diferencia clara entre las tácticas de patrocinio de Ruanda y de RDC. Por ejemplo, en Ruanda ha habido un crecimiento medible del turismo, por lo que la estrategia ha tenido al menos algún beneficio funcional, mientras que en la RDC, donde las infraestructuras y la seguridad son mucho más débiles, los críticos sostienen que el patrocinio corre el riesgo de ser todavía más simbólico que práctico», subraya.

Para este profesional, en el fondo «ambas campañas corren el riesgo de ser etiquetadas como de blanqueo de imagen. En lugar de abordar problemas estructurales como la pobreza, el conflicto y la gobernanza, se gastan millones en proyectar una identidad renovada a través del deporte. Los clubes de fútbol se benefician económicamente, pero la población de estos países puede que no vea un retorno proporcional».

Plotin Yambenga, periodista y analista congoleño, explica que «la estrategia de marca-país utilizada por Paul Kagame para blanquear la imagen de su país a nivel internacional ha dado buenos resultados desde el momento en que Ruanda se convirtió en uno de los destinos más visitados del continente. A este éxito hay que añadir también la seriedad, el sentido de la organización y la eficacia de la administración que el presidente ruandés ha sabido instaurar en su país».

«Es curioso que tres clubes españoles que están entre los más poderosos del mundo no hagan ascos a dinero procedente de guerras, corrupción, violaciones...» Julián Gómez-Cambronero Autor del blog @CongoActual

«Creo que esta estrategia solo puede funcionar en países donde impera el rigor. Kagame, a pesar de los crímenes cometidos en suelo congoleño, sigue siendo un líder modelo para los africanos, ya que se ha distinguido por su visión para su país y por su preocupación por legar a su pueblo algo digno como herencia, a diferencia de muchos otros líderes que quieren aferrarse al poder para sus intereses personales», apunta.

Julián Gómez-Cambronero, autor del blog @CongoActual, concluye que «es curioso que tres clubes de fútbol españoles que están entre los más poderosos del mundo no hagan ascos –como otros grandes clubes europeos– a dinero procedente de guerras, corrupción, violaciones... No les importa limpiar crímenes luciendo en sus camisetas los nombres de los países que los cometieron mientras el balón rueda para felicidad de unos y perpetuación del sufrimiento de otros».