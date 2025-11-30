Estreno a lo grande de David Puig en el circuito europeo

Después del triunfo de Josele Ballester la semana en Arabia, el golf español sigue cosechando triunfos internacionales. En este caso ha sido David Puig (23) el que ha conseguido su primer triunfo en el circuito europeo, después de hacerse con el PGA ... Championship de Australia en Brisbane. Se trata de una gran victoria para el jugador barcelonés, que viene a constatar todo lo bueno que ha dejado entrever en los últimos años.

Después de su triunfal paso por la Universidad de Arizona State (la misma de Jon Rahm y el mencionado Ballester), Puig había dado el salto al mundo profesional de la mejor manera posible. Sergio García le reclutó de inmediato para el LIV golf y de su mano jugó en el equipo de los Fireballs. Como no tenía opción a estar presente en más circuitos que el asiático, no desdeñó esa opción y eso le sirvió para ganar su primera prueba en Singapur y enseguida le siguió una segunda en Malasia. Además, como estaba decidido a participar en los Juegos Olímpicos de París, se apuntó a todas las pruebas posibles para conseguir los puntos necesarios y así acompañar al mismísimo Rahm en la cita parisina.

Este año no había resultado especialmente brillante para el catalán que, pese a su descomunal pegada, no terminaba de cuajar un campeonato al completo. Y ha sido con el año ya echando el cierre cuando ha destapado el tarro de las esencias. A base de invitaciones y gracias al vacío legal de ahora mismo con los jugadores del LIV en el circuito europeo, David se apuntó a las primeras competiciones valederas para el año 2026, que han empezado ahora en Australia. Y ha sido en Royal Queensland donde ha conseguido levantar su primer trofeo del European Tour. Además de 400.000 euros, le otorga una exención de otras dos temporadas (hasta la 2028) en los que podrá participar siempre que quiera, siempre y cuando su compromiso con LIV no se lo impida. Hay que recordar que los jugadores de la liga saudí están a expensas de unos recursos judiciales para poder jugar sin tener que pagar multas, como sí hizo García en el pasado. Sin embargo, desde que Rahm les demandó, esa vía está abierta y la están utilizando todos sus compañeros.

En cuanto al torneo, Puig se aprovechó de su distancia en un campo bastante abierto, en el que los pegadores tienen mucha ventaja. Él, en concreto, había veces que tiraba directamente a 'green' en los pares cuatro. Y como también estuvo acertado con el 'putter' en la mano, al final el éxito cayó por su propio peso. «Hoy comencé con muchos nervios, pero en cuanto me asenté y me vi de líder ya jugué muy confiado», declaró. Y es que comenzó con tres 'birdies' en los cuatro primeros hoyos que le dieron su primera ventaja en la tabla y luego, gracias a su consistencia en el campo, no solo no la perdió sino que se vino arriba. En el hoyo 13 llegó a mandar por cuatro de margen y fue entonces el momento en el que supo administrarlo para terminar ganando por dos al chino Din. «Es para mí una enorme satisfacción unir mi nombre al de Seve Ballesteros, el único español que había ganado este torneo en 1981. Se lo agradezco a todo mi entorno que me ha apoyado mucho desde mis comienzos».