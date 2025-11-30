Suscribete a
Golf

Estreno a lo grande de David Puig en el circuito europeo

El olímpico catalán gana el PGA australiano, su primer título, por dos golpes de ventaja

Josele Ballester gana en Arabia su primer torneo profesional

David Puig con el trofeo del PGA Championship de Australia
David Puig con el trofeo del PGA Championship de Australia

Nuria Pombo

Después del triunfo de Josele Ballester la semana en Arabia, el golf español sigue cosechando triunfos internacionales. En este caso ha sido David Puig (23) el que ha conseguido su primer triunfo en el circuito europeo, después de hacerse con el PGA ... Championship de Australia en Brisbane. Se trata de una gran victoria para el jugador barcelonés, que viene a constatar todo lo bueno que ha dejado entrever en los últimos años.

