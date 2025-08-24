Los españoles ya conocen a sus rivales en el Mundial de Bádminton

El sorteo de los cuadros ha marcado el camino de los jugadores españoles en el Campeonato del Mundo de Bádminton de París, que se celebrará del 25 al 31 de agosto en el Palacio de Deportes de la capital gala.

España acudirá con diez representantes a la cita, encabezados por Pablo Abián y Clara Azurmendi en las pruebas individuales. A ellos se suman cinco parejas debutantes en un Mundial: los dúos femeninos Paula López – Lucía Rodríguez y Nikol Carulla – Carmen Jiménez; los masculinos Carlos Piris – Rubén García y Daniel Franco – Rodrigo Sanjurjo; y el mixto Lucía Rodríguez – Rubén García. Para Piris será su primera participación con García, aunque ya había competido en dos ediciones anteriores.

La clasificación de las parejas masculinas Franco/Sanjurjo y Piris/García llegó en la segunda fase del proceso, mientras que la dupla Carulla/Jiménez consiguió el billete en la tercera.

Aunque Carolina Marín no estará presente por lesión, el director deportivo Arturo Ruiz se muestra esperanzado: «Tenemos un equipo sólido, con jugadores preparados para dar lo mejor y competir cara a cara con la élite mundial».

Primeros cruces

En el cuadro masculino, Abián afrontará su 14º Mundial debutando frente al inglés Ethan Rose. Si avanza, se medirá al ganador del duelo entre Jan Louda (República Checa) y el taiwanés Chou Tien Chen, sexto cabeza de serie.

En categoría femenina, Azurmendi se estrenará contra la jugadora de China Taipéi Lin Hsiang Ti, a la que ya venció en el Dutch Open 2022. De superar la ronda, se vería previsiblemente con la número 2 del mundo, la china Wang Zhi Yi.

En dobles femenino, López/Rodríguez debutarán ante las austríacas Serena Au Yeong – Anna Hagspiel, con un posible segundo partido frente a Chang Ching Hui – Yang Ching Tun (China Taipéi). Por su parte, Carulla/Jiménez se medirán a las británicas Abbygael Harris – Lizzie Tolman; si ganan, las esperarían las taiwanesas Hsieh Pei Shan – Hung En-Tzu.

En dobles masculino, Piris/García arrancarán contra los canadienses Jonathan Lai – Nyl Yakura, con los chinos Liang Wei Keng – Wang Chang como hipotéticos rivales en segunda ronda. Franco/Sanjurjo, por su lado, debutarán contra los escoceses Christopher y Matthew Grimley antes de un cruce muy exigente contra los malayos Aaron Chia – Soh Wooi Yik, segundos cabezas de serie.

En dobles mixto, Rodríguez/García abrirán ante los ingleses Callum Hemming – Estelle van Leeuwen; si logran la victoria, se enfrentarán a los chinos Jiang Zhen Bang – Wei Ya Xin, también segundos cabezas de serie.

Un grupo con ambición

La selección española combina la experiencia de Pablo Abián, referente con 14 Mundiales a sus espaldas, con la ilusión de cinco parejas debutantes. Pese a la ausencia de Marín, la delegación nacional confía en competir con garantías en un torneo que reúne a lo mejor del bádminton mundial.