balonmano / MUNDIAL FEMENINO

«A las españolas nos diferencia la garra, y eso no se entrena; lo tenemos y punto»

Lysa y Lyndie Tchapchet, hermanas de origen camerunés, representan la nueva generación de la selección española en el Mundial 2025

Lysa y Lyndie Tchaptchet, jugadoras de la selección española de balonmano
Lysa y Lyndie Tchaptchet, jugadoras de la selección española de balonmano Tania Sieira

Eduardo Barrero

Madrid

En la nueva generación del balonmano femenino español, pocas historias resultan tan singulares como la de dos camerunesas que llegaron hace 19 años a Navarra y hoy son parte esencial de la selección. Las hermanas Tchapchet. Lysa, de 24 años y pivote ... del Odense Handball noruego, y Lyndie, de 20, pivote del donostiarra Balonmano Bera Bera, comparten sangre, pasión y posición en la pista. Cada una a su estilo, cada una con sus cualidades, cada una con su personalidad, ambas han mostrado mil maneras de competir y de resistir hasta el último segundo. Camino del Mundial 2025, que arranca este martes en Países Bajos y Alemania (Las Guerreras debutan el miércoles), charlan con ABC sobre su carrera, sus sueños y la complicidad que las une.

