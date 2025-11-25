balonmano / MUNDIAL FEMENINO
«A las españolas nos diferencia la garra, y eso no se entrena; lo tenemos y punto»
Lysa y Lyndie Tchapchet, hermanas de origen camerunés, representan la nueva generación de la selección española en el Mundial 2025
Eduardo Barrero
Madrid
En la nueva generación del balonmano femenino español, pocas historias resultan tan singulares como la de dos camerunesas que llegaron hace 19 años a Navarra y hoy son parte esencial de la selección. Las hermanas Tchapchet. Lysa, de 24 años y pivote ... del Odense Handball noruego, y Lyndie, de 20, pivote del donostiarra Balonmano Bera Bera, comparten sangre, pasión y posición en la pista. Cada una a su estilo, cada una con sus cualidades, cada una con su personalidad, ambas han mostrado mil maneras de competir y de resistir hasta el último segundo. Camino del Mundial 2025, que arranca este martes en Países Bajos y Alemania (Las Guerreras debutan el miércoles), charlan con ABC sobre su carrera, sus sueños y la complicidad que las une.
Mundial 2025
Fase preliminar
-
-Miércoles 26 de noviembre, 18:30h: ESPAÑA - Paraguay
-
-Viernes 28 de noviembre, 20:30h: ESPAÑA - Islas Feroe
-
-Domingo 30 de noviembre, 18:00h: Montenegro - ESPAÑA
—Lysa: Cuando llegamos a una concentración de la selección, miro a mi alrededor, te miro a ti, y pienso en lo que nos ha costado llegar. Estudios, madrugones y entrenamientos… y ahora en el Mundial. Cuando lo piensas, es fuerte. Muchos creen que estamos solo en el balonmano, pero yo voy malamente. Intento aprovechar cada rato libre, pero con la Ingeniería Informática… se hace complicado. Mucho trabajo práctico, mucha programación.
—Lyndie: Tú lo llevas mejor de lo que dices. Yo no podría madrugar tanto. A veces sientes que no llegas a nada. Y cuando vienes de una semana con partidos, viajes, fisio… el cuerpo dice basta. Pero luego estás aquí y te olvidas un poco del cansancio.
—Lysa: Sí, porque aun así, compensa. Te pones la camiseta y dices: «vale, merece la pena». Es como resetear. Da igual de dónde vengas, qué tengas en la cabeza… se empieza de cero cada vez.
—Lyndie. Totalmente. Es como volver a empezar con energía nueva. Me preguntan cuándo decidí dedicarme a esto y creo que fue cuando te vi avanzar. Ver que fichabas por un equipo europeo, que te consolidabas… pensé: «Yo también quiero seguir ese camino». Antes ni me lo planteaba. Pero verte me hizo creer que era posible. Que no era un sueño exagerado.
—Lysa. Pues yo al revés. Nunca pensé que podía dedicarme a esto. Nunca lo vi como una posibilidad real hasta que llegó la oportunidad. Y me dije: «O lo coges ahora, o no lo coges nunca». Por eso me fui a Elche. En el Beti Onak todavía no jugaba y necesitaba dar ese paso. Al final las dos llegamos por caminos distintos, pero estamos juntas aquí. Eso es lo bonito. Que cada una tomó decisiones distintas, pero terminaron llevándonos al mismo sitio.
—Lyndie. Y también por mamá. Ella no conocía este mundo, nada. Pero se informó de todo, preguntó, buscó… hizo lo que había que hacer. Me acuerdo de verla buscando información, vídeos, horarios, como si estudiara un máster en balonmano profesional, jaja.
—Lysa. Y nunca nos presionó. Siempre nos dejó elegir. Eso te da libertad mental. Te hace sentir que no compites por obligación, sino porque quieres. Y eso cambia mucho tu manera de entrenar.
—Lyndie. Eso es importante. Porque al final disfrutas más cuando eliges tú. Y cuando las cosas van mal, también sabes por qué estás ahí.
—Lysa. Lo de competir juntas es curioso, ¿eh? Y encima en el mismo puesto.
—Lyndie. Hay pique, claro. Pero es sano. Es un pique de hermanas, de entrenarnos juntas, de exigirnos. A mí me gusta. Poder compartir esto contigo es muy especial. No todo el mundo puede. Y también te digo: entrenar con alguien que te conoce tanto hace que te espabiles rápido. Tú sabes perfectamente cuándo estoy floja.
—Lysa. Es verdad. Y luego está la Liga española… yo hace años que no estoy, pero desde fuera veo crecimiento, más igualdad. Antes había un favorito claro; ahora cualquiera puede ganar. Eso hace que cada partido tenga valor. Y que las jugadoras crezcan también. Se ve otro ritmo, otra competitividad.
—Lyndie. Y aquí en la selección la competencia también es fuerte, pero sana. Todas queremos estar. Todas hacemos el trabajo para conseguirlo. Pero no hay malos rollos. Cada una sabe lo que aporta. Por eso el ambiente es tan bueno.
—Lysa. Esto no empieza cuando llegamos aquí. Es un proceso de toda la temporada, de mucho desgaste, mucha carga… Llegas con el cuerpo ya muy trabajado. A veces pienso que la gente no sabe lo que pesa una temporada completa. Pero bueno, es lo que toca cuando quieres estar al máximo nivel.
—Lyndie. Y aquí se termina de definir todo, pero no se improvisa nada. Cada una llega con su trabajo hecho de casa. Y ahora llega el Mundial: Paraguay, Islas Feroe y Montenegro nos van a hacer jugar con cabeza, sin confiarte.
—Lysa. Montenegro va a ser durísimo. Muy físico, intenso. Es de esos partidos que no puedes soltar ni un segundo.
—Lyndie. Sí, es un partido de 60 minutos de máxima concentración. Ellas no paran, nosotras tampoco.
—Lysa. La diferencia de España es clara: la garra. Eso no se entrena. Lo tenemos y punto. Por eso nos llaman así. Hay algo de orgullo, de carácter, de decir «aquí estamos».
—Lyndie. Totalmente. Nunca bajamos los brazos. Podemos estar peor, podemos ir por detrás, pero seguimos. Esa identidad está muy marcada.
—Lysa. Y el míster nos pide precisamente eso. Que busquemos sensaciones, estar conectadas. Jugar como una piña. Lo táctico es más secreto, no se cuenta delante de periodistas, pero lo esencial es que el grupo funcione.
—Lyndie. Que tengamos 'feeling' entre nosotras. Que disfrutemos de lo que viene, porque todo lo que llega es muy bonito. Y porque estos torneos, por muy duros que sean, también te dan recuerdos para siempre.
—Lysa. Para mí sería un sueño jugar el Mundial contigo. Lo digo de verdad.
—Lyndie. Para mí también. A nivel individual quiero encontrarme bien, tener buenas sensaciones, hacer el campeonato que me gustaría hacer.
—Lysa. Yo pienso en el colectivo, esto forma parte de un proceso largo. Estamos en un cambio de generación, de jugadoras… Y este torneo tiene que darnos confianza, sensaciones, y mostrarnos el camino.
—Lyndie. Yo le diría a la afición que nos apoye. Que si pueden venir, vengan; y si no, que nos sigan desde casa. Se nota muchísimo que están ahí.
—Lysa. Que sepan que también estamos aquí gracias a ellos.
—Lyndie. ¿Cómo me ves a mí? Yo a ti te veo como alguien que tiene las cosas clarísimas. Cuando decides algo, vas de cabeza. No dudas.
—Lysa. Y yo te veo como alguien muy inteligente. Muy meticulosa. Todo lo haces con un porqué. Nada en ti es improvisado.
—Lyndie. Puede que por eso funcionemos tan bien juntas.
—Lysa. O porque no nos queda otra, ¿no? (y se ríen).
