España tira el oro en una final de infarto del Mundial sub-19

Los Hispanos sub-19 no pudieron repetir la gesta del último Mundial y cayeron en los penaltis (40-41) ante Alemania en una final épica en la que los de Nacho Moyano fueron superiores durante gran parte del encuentro.

España salió enchufada y desde ... el inicio impuso su juego. La primera mitad perteneció al conjunto español, con un ataque fluido que generaba opciones claras de tiro y una Alemania incómoda en defensa. El 7-3 inicial reflejó la superioridad española, con Marcos Fis muy acertado y un Aldo Pagliotta brillante, autor de varios goles espectaculares que desarmaron la retaguardia germana. En la portería, David Faílde volvió a exhibirse con paradas decisivas, como ya había hecho a lo largo de todo el torneo. Pese a la reacción alemana basada en contragolpes, España se marchó al descanso con ventaja: 16-14.

La segunda parte mantuvo la tónica, con España dominando y Alemania siempre a la estela (19-18). Quim Rocas asumió el mando con seriedad, pero los germanos, con defensa sólida y paciencia, lograron ponerse por delante por primera vez (23-24) a falta de diez minutos. España no se rindió y, respaldada por un Faílde inconmensurable bajo palos y por los ánimos constantes de Moyano desde la banda, recuperó la ventaja. El intercambio de golpes llevó al empate a 27, forzando una doble prórroga de infarto en la que varias decisiones arbitrales desfavorables pudieron haber inclinado la balanza del lado español. Noticia Relacionada España se despide del Mundial con derrota, deberes y aprendizaje Laura Marta En la primera parte de la segunda prórroga, España consiguió una renta de dos goles. Con Faílde todavía imperial bajo palos, Alemania arriesgó en los últimos cinco minutos, pero España defendió con solidez. A falta de dos minutos, España ganaba 35-33. Sin embargo, Alemania reaccionó; Marcos Fis provocó una expulsión clave y, con solo 16 segundos en el reloj y dos jugadores de ventaja, los germanos lograron igualar el marcador. Todo se decidió en los penaltis, donde, tras una tanda interminable, Alemania se proclamó campeona del mundo. Es la cuarta final mundialista para los Hispanos juveniles: tras las derrotas de 2011 y 2017, el oro logrado en 2023 frente a Dinamarca (32-30) y esta plata que confirma la solidez del proyecto y el enorme potencial de esta generación.

