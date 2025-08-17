Suscribete a
España tira el oro en una final de infarto del Mundial sub-19

MUNDIAL Sub-19 EGIPTO 2025

Los de Nacho Moyano, pese a dominar gran parte del encuentro, cayeron ante Alemania (40-41) en los penaltis

David Faílde, portero de la selección española sub-19, en la final
David Faílde, portero de la selección española sub-19, en la final RFEB

Eduardo R. Barrero

Los Hispanos sub-19 no pudieron repetir la gesta del último Mundial y cayeron en los penaltis (40-41) ante Alemania en una final épica en la que los de Nacho Moyano fueron superiores durante gran parte del encuentro.

España salió enchufada y desde ... el inicio impuso su juego. La primera mitad perteneció al conjunto español, con un ataque fluido que generaba opciones claras de tiro y una Alemania incómoda en defensa. El 7-3 inicial reflejó la superioridad española, con Marcos Fis muy acertado y un Aldo Pagliotta brillante, autor de varios goles espectaculares que desarmaron la retaguardia germana. En la portería, David Faílde volvió a exhibirse con paradas decisivas, como ya había hecho a lo largo de todo el torneo. Pese a la reacción alemana basada en contragolpes, España se marchó al descanso con ventaja: 16-14.

