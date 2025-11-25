España olvida los nervios, brilla y sobrevive a Colombia para sellar el pase a cuartos

Una vez superados los nervios del debut ante Tailandia, un partido nada sencillo por tratarse del estreno en el primer Mundial oficial de la historia y por el profundo impacto de las lesiones de última hora de Peque y Mayte Mateo, España selló ... su clasificación para la segunda fase, la de las eliminatorias. Lo hizo, justo en el día que se cumplían 30 años del primer partido de la selección femenina de fútbol sala, gracias a su victoria frente a Colombia, que unida al triunfo tailandés ante Canadá (3-6) garantizó además a las de Claudia Pons el pase como primeras del grupo B. Una posición que las llevará a medirse el próximo lunes 1 de diciembre a la segunda clasificada del grupo A.

Que el espeso arranque de España el primer día había sido fruto de la presión del debut en una cita tan importante -y deseada- quedó claro muy pronto. Ante Colombia todo fluyó desde el saque inicial, tanto que poco después de cumplirse el primer minuto (1'06'') Irene Samper abrió el marcador tras una brillante pisada orientada y un zurdazo a la escuadra.

El dominio español era absoluto y Vane Sotelo lo plasmó pocos minutos después (5'30'') con un disparo cruzado desde el lateral del área. Tal era el meneo que Roberto Bruno, seleccionador colombiano, paró el partido con un tiempo muerto. Aunque le sirvió de poco porque acto seguido (6'16'') Antía Pérez hizo el 3-0, con algo de ayuda eso sí de Olave, meta rival.

Doblete de Vane Sotelo

Las de Claudia Pons, muy cómodas en la pista, no bajaron su intensidad, escondiendo la pelota a Colombia y asaltando una y otra vez su portería. Irene Córdoba rozó el gol con un lanzamiento desde la derecha que tocó el palo pero fue de nuevo Vane Sotelo, en una falta al borde del área en el 14'20'', la que movió el marcador con su tercer gol en el torneo y el número 95 en 95 partidos con España.

Colombia, equipo ya de por sí muy físico, comenzó a emplearse con mayor agresividad, lo que se plasmó en tres amarillas -Bustos, Rivera y Jaimes- y se acabó traduciendo en un lanzamiento de diez metros a falta de minuto y medio tras entrar en bonus de faltas. No supo aprovecharlo Vane Sotelo para ampliar la ventaja antes del descanso, que llegó con un claro 4-0 y ninguna ocasión de peligro real en la portería de Elena González.

Tras el paso por vestuarios España tardó solo 18 segundos en rozar el gol, lo que supuso toda una declaración de intenciones. Colombia podía apretar pero las de Claudia Pons no se iban a achantar. Contra la dureza americana, España imprimió velocidad a la pelota.

A los 24 minutos anotó Diana Celis, pero las árbitras anularon el gol después del 'video challenge' solicitado por el banquillo español. Las imágenes cazaron un agarrón y un codazo de la colombiana, que esquivó sin embargo el castigo merecido. El único peligro a esas alturas era que a las colegiadas, que hicieron unos cuantos paseos a la pantalla pero olvidaron que podían sacar tarjeta roja, se les escapara el encuentro de las manos y alguna española acabara lesionada.

Descontrol final

Las tricampeonas lograron domar algo el ímpetu colombiano a través de la posesión y ampliando la ventaja. Irene Córdoba, en el 29', puso el quinto para España rematando una jugada que arrancó con un caño estelar de Antía. El tanto fue celebrado con especial efusividad por las de Claudia Pons, que comenzaban a enfadarse con la actitud de las rivales, tan agresivas que entraron de nuevo en bonus de faltas cuando aún quedaban diez minutos por jugar.

Pero en estas circunstancias, cuando todo parecía decidido, el orgullo cafetero y una desafortunada acción que acabó en el 5-1, cambiaron el guión del encuentro en su recta final, con un juego mucho más caótico fruto de las prisas del conjunto americano, pero sin peligro para el triunfo español.

La selección cerrará la primera fase el viernes, 28 de noviembre, ante Canadá, la cenicienta del grupo, con el objetivo de pasar a los cuartos de final con un pleno de victorias en la primera fase.