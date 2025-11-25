Suscribete a
Mundial de Fútbol sala

España olvida los nervios, brilla y sobrevive a Colombia para sellar el pase a cuartos

Mundial femenino | Filipinas 2025

Pasará a la siguiente fase como primera de grupo tras batir 5-1 a un conjunto cafetero que se empleó con suma dureza en la pista

España cierra sus heridas y solventa con nota el debut más complicado

Zurdazo de Irene Samper que abrió el marcador ante Colombia RFEF
Miguel Zarza

Una vez superados los nervios del debut ante Tailandia, un partido nada sencillo por tratarse del estreno en el primer Mundial oficial de la historia y por el profundo impacto de las lesiones de última hora de Peque y Mayte Mateo, España selló ... su clasificación para la segunda fase, la de las eliminatorias. Lo hizo, justo en el día que se cumplían 30 años del primer partido de la selección femenina de fútbol sala, gracias a su victoria frente a Colombia, que unida al triunfo tailandés ante Canadá (3-6) garantizó además a las de Claudia Pons el pase como primeras del grupo B. Una posición que las llevará a medirse el próximo lunes 1 de diciembre a la segunda clasificada del grupo A.

