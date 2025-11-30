España renace ante Montenegro y pasa como primera de grupo

España se repuso del mal trago vivido ante Islas Feroe y venció con mucha justicia a Montenegro, que ya tenía la clasificación amarrada antes del saque inicial. Pese a todo, las pupilas de Ambros Martín jugaron a un alto nivel, lideradas por los ... picotazos de Danila So Delgado, el infinito coraje de Alicia Fernández y por los tantos finales de Paula Arcos, que además catapultaron a la selección hasta el primer puesto del grupo A, lo que, en teoría, proporcionará un rival más asequible en la siguiente e inminente ronda.

Fue Danila So Delgado la líder española en las escaramuzas iniciales, autora de dos goles la portuguesa de nacimiento que dieron a la selección la primera ventaja de la tarde. Gracias a su ímpetu, las montenegrinas se sentían incómodas y sufrían pérdidas por doquier, situación que aprovechó Gassama para poner el 3-5 en el marcador tras un magnífico contrataque. Alicia Fernández, primero con una gran internada y después con un potente disparo desde los siete metros, que dobló las manos a la portera rival, desató la esperanza en el bando español, obligado a triunfar para asegurarse su presencia en la siguiente ronda.

Fue Somaza, con tres tantos casi consecutivos, la que mantuvo la distancia frente a las montenegrinas, cuyos desajustes en los cambios le costaron dos goles de campo a campo. Uno de ellos estuvo precedido por un violento golpe de cabezas entre Gassama y Jaukovic, que acabó con la española en el banquillo con un corte en el labio inferior. El percance, pese a todo, no descentró a las pupilas de Ambros Martín que, hasta la llegada del descanso, defendieron con uñas y dientes su renta (11-15).

De los vestuarios volvieron las balcánicas con una puntería renovada. Incluso Vukcevic, consolidad especialista desde los siete metros, batió a la guardameta nacional con una espectacular vaselina, acción que redujo la diferencia a dos goles. Necesitaba la selección recomponerse en defensa, cerrar los pasillos a las pivotes, que hacían auténticos destrozos cuandos se adentraban en la zona. La reacción, por sorpresa, no se hizo esperar y con dos robos, uno de Danila y otro de Bengoetxea, las aguas volvieron a calmarse. A solo 15 minutos para el final, el marcador reflejaba el buen hacer de las españolas (15-23).

Incluso los postes se aliaron con la selección, hasta tres maderas repelieron los misiles de las montenegrinas, desesperadas ante una portería que, por momentos, parecía infranqueable. Solo Brnovic, autora de seis tantos, impidió que el choque claudicara de forma prematura. En el ocaso, un espectacular desvío de Alicia y dos grandes disparos de Paula Arcos fueron argumentos suficientes para que el combinado nacional sellase la victoria.