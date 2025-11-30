Suscribete a
ABC Premium

balonmano

España renace ante Montenegro y pasa como primera de grupo

La selección, liderada por Alicia Fernández, vence a las balcánicas con justicia (26-31)

«A las españolas nos diferencia la garra, y eso no se entrena; lo tenemos y punto»

Danila So Delgado intenta un lanzamiento
Danila So Delgado intenta un lanzamiento ABCC
Pablo Lodeiro

Pablo Lodeiro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

España se repuso del mal trago vivido ante Islas Feroe y venció con mucha justicia a Montenegro, que ya tenía la clasificación amarrada antes del saque inicial. Pese a todo, las pupilas de Ambros Martín jugaron a un alto nivel, lideradas por los ... picotazos de Danila So Delgado, el infinito coraje de Alicia Fernández y por los tantos finales de Paula Arcos, que además catapultaron a la selección hasta el primer puesto del grupo A, lo que, en teoría, proporcionará un rival más asequible en la siguiente e inminente ronda.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app