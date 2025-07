España - Hungría, en directo: resultado, ganador y goles de la final masculina del Mundial de waterpolo hoy

Sigue en directo cómo va, resultado, goles y última hora del partido de la selección española ante Hungría, final del Mundial de waterpolo.

Como primera del grupo B, se enfrentó a Montenegro en cuartos de final, a quien apabulló por 14-5. Y ya en semifinales, ese milagro del gol de Munárriz, a pase de Perrone a falta de siete segundos para el final para llevar el partido ante Grecia a los penaltis. Allí, la fiesta, pues los helenos no supieron levantarse del jarro de agua fría y solo sumaron dos tantos por los cuatro de España.