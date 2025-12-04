Suscribete a
BALONMANO / Fase de grupos MUNDIAL femenino

España gana a Islandia y mantiene vivo el sueño de pasar a cuartos

ISlandia 23 - 30 España

Las Guerreras deben ganar a Alemania este sábado, que Serbia no gane a Montenegro y esperar a la diferencia de goles

Ataque de España contra Islandia
Sergi Font

España mantiene las opciones y sueña con los cuartos de final tras una trabajada victoria ante Islandia (23-30). Tuvo que remontar en varias fases pero un arreón final permitió que las Guerreras mantengan vivas sus opciones y se lo jugarán ante Alemania y ... una combinación de resultados. El equipo germano será el primero de grupo pase lo que pase. Con 8 puntos es inalcanzable. La segunda plaza que da acceso a la siguiente fase, con Islas Feroe e Islandia ya eliminadas, se la disputarán entre Serbia, Montenegro y España. Las Guerreras necesitan vencer a Alemania(sábado, 18.00 horas), que Serbia no gane a Montenegro y que la diferencia de goles les sea favorable.

