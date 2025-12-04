España gana a Islandia y mantiene vivo el sueño de pasar a cuartos

España mantiene las opciones y sueña con los cuartos de final tras una trabajada victoria ante Islandia (23-30). Tuvo que remontar en varias fases pero un arreón final permitió que las Guerreras mantengan vivas sus opciones y se lo jugarán ante Alemania y ... una combinación de resultados. El equipo germano será el primero de grupo pase lo que pase. Con 8 puntos es inalcanzable. La segunda plaza que da acceso a la siguiente fase, con Islas Feroe e Islandia ya eliminadas, se la disputarán entre Serbia, Montenegro y España. Las Guerreras necesitan vencer a Alemania(sábado, 18.00 horas), que Serbia no gane a Montenegro y que la diferencia de goles les sea favorable.

Las opciones de España Las Guerreras tienen que vencer a Alemania, que Serbia no gane a Montenegro y que valorar la ser superior en la diferencia de goles en caso de empate

No había margen de error tras su inexplicable tropiezo ante Serbia, desperdiciando una renta de seis goles en los últimos minutos de partido. Las jugadoras de Ambros Martín afrontaban la cuarta y penúltima jornada de la fase de grupos del Mundial de balonmano femenino con la obligación de ganar para tener alguna esperanza de seguir vivas. Islandia, colista del grupo y sin opciones de clasificación, buscaba la sorpresa. El equipo nórdico, dirigido por Arnar Petursson, destaca por su gran físico, velocidad en el contraataque y juego directo, con jugadoras clave como Elin Rosa Magnúsdóttir y Sandra Erlingsdóttir. Las 'Guerreras' necesitaban una victoria para llegar con opciones a la última jornada, donde aún podrían luchar por una de las dos plazas de cuartos.

Clasificación del Grupo 2 1. Alemania 8 puntos (135-89)

2. Serbia 5 puntos (109-117)

3. España 4 puntos (115-107)

4. Montenegro 4 puntos (112-121)

5. Islas Feroe 3 puntos (111-124)

6. Islandia 0 puntos (101-125)

Igualada primera parte en la que España logró remontar la ventaja nórdica. Islandia llegó a ponerse tres goles por delante (12-9) a falta de nueve minutos para el descanso, pero las chicas de Ambros Martín supieron recomponerse y reaccionar para irse a las duchas con ventaja por la mínima (13-14). Secaron a Islandia durante ocho minutos ajustando la defensa. El parcial español (0-4) acabó con el penalti transformado por Erlingsdottir. Lyndie Tchaptchet mantenía las opciones españolas con tres dianas. Thorkelsdottir (5) y Erlingsdottir (3) destacaban en la selección islandesa.

Noticia Relacionada «A las españolas nos diferencia la garra, y eso no se entrena; lo tenemos y punto» Eduardo Barrero Lysa y Lyndie Tchapchet, hermanas de origen camerunés, representan la nueva generación de la selección española en el Mundial 2025

Lo pasó mal España en los primeros minutos de la reanudación (19-16), pero la reacción de las Guerreras fue contundente. Lucía Pardos era la revulsivo, artífice principal de un parcial de 0-7 para poner el 19-23 que daba tranquilidad y permitía soñar con el segundo puesto. La ventaja siguió aumentando (20-29 a falta de tres minutos) y Alemania ya aparece en el horizonte como último obstáculo.