Balonmano

España se estrena con dominio en el Mundial ante Paraguay

Danila Delgado y Lucía Prendes destacan en un debut de las de Ambros Martín para sumar confianza y los primeros dos puntos en el torneo (26-17)

«A las españolas nos diferencia la garra, y eso no se entrena; lo tenemos y punto»

Paula Arcos intenta un lanzamiento
Laura Marta

Laura Marta

Aterriza la selección femenina de balonmano en un Mundial con un objetivo muy claro: recuperar el estatus que una vez tuvo y que se ha resistido en los últimos campeonatos internacionales. De la cuarta plaza en 2021 se pasó al bache: eliminación en la fase ... de grupos tanto en 2023 como en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y eso pasa por que el grupo recupere su esencia, se olvide de los nervios y se acuerde de todo lo que se ha podido conseguir ya en la historia. Por eso, esta victoria inicial ante Paraguay (26-17) es el primer paso hacia lo que quieren las de Ambros Martín: ser ellas mismas, juego con pivote, solidaridad y velocidad. Y deberes, porque también hay muchas pérdidas y detalles que pulir. De ahí, el viernes ante Islas Feroe y el domingo contra Montenegro, a la meta final.

