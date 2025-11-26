España se estrena con dominio en el Mundial ante Paraguay

Aterriza la selección femenina de balonmano en un Mundial con un objetivo muy claro: recuperar el estatus que una vez tuvo y que se ha resistido en los últimos campeonatos internacionales. De la cuarta plaza en 2021 se pasó al bache: eliminación en la fase ... de grupos tanto en 2023 como en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y eso pasa por que el grupo recupere su esencia, se olvide de los nervios y se acuerde de todo lo que se ha podido conseguir ya en la historia. Por eso, esta victoria inicial ante Paraguay (26-17) es el primer paso hacia lo que quieren las de Ambros Martín: ser ellas mismas, juego con pivote, solidaridad y velocidad. Y deberes, porque también hay muchas pérdidas y detalles que pulir. De ahí, el viernes ante Islas Feroe y el domingo contra Montenegro, a la meta final.

Mundial de balonmano Fase de grupos España 26 Paraguay 17

Es un grupo que quiere completar la reconstrucción después de un cambio de ciclo brusco. No hay tiempo en el deporte ni memoria, por lo que muchas de las jugadoras que disputan este campeonato se han hecho mayores a la fuerza y con todo el peso del equipo. Pero van encontrando el tempo y la coordinación con el resto, a pesar de que hay poco tiempo para coordinar a un grupo que vive y trabaja por todo el mundo y obedece a diferentes tipos de balonmano. Aunque en el vestuario nacional pervive esa filosofía que une a todas y que se está consolidando a pesar de que se anhelan mejores posiciones. En este partido inaugural hay debutantes que aportaron sus minutos a la causa, como Elba Álvarez y Maddi Bengoetxea, que pusieron sus primeros minutos en favor de la empresa.

Y todas impusieron el mando del partido. A pesar del gol inicial de Paraguay que abrió el marcador, España se fue haciendo con el ritmo y con el balón. Cinco pérdidas en la primera mitad, por doce de las paraguayas, permitieron que poco a poco se abriera la distancia en el marcador que reflejaban las estadísticas y la teoría. Puso la práctica Ester Somaza, que eliminó los nervios con cañonazos desde lejos, y se fueron animando Kaba Gassama, Ona Vegué y una todoterreno Danila So Delgado Pinto. Se unió Lucía Prades con siete paradas. Una mezcla que fue determinante para que la distancia se fuera abriendo, con un parcial de 5-1, hasta los seis goles de distancia con los que se llegó al descanso.

Intentó cerrar filas Paraguay, que logró en los últimos minutos de la primera mitad frenar la velocidad de piernas y de brazos de la españolas. Pero las de Martín se habían aprendido muy bien sus papeles. Delgado continuó batallando con la portera paraguaya, una Fátima Ocampos que también se lució cuanto pudo.

Sin embargo, los aires no cambiaron durante buena parte de la segunda mitad. España mantenía la compostura, el nivel, aunque encontrara algunos momentos de deriva, con ocho pérdidas de balón y bajón ofensivo. El marcador, no obstante, permanecía con todo a favor para las de Martín, con la aportación de Paula Arcos, con seis, siete y hasta ocho goles de renta con los que se llegó a los últimos cinco minutos.

Es verdad que es la distancia más corta de goles en la historia de los España-Paraguay, pero no era este encuentro para marcar récords, sino para soltar nervios, empezar a engranar la maquinaria del grupo y buscar poco a poco las pistas de la esencia de esta España que quiere volver a los laureles de antaño, pero con nuevos bríos.

"Es importante empezar un torneo con una victoria y estoy muy orgullosa de lo que ha hecho el equipo. Este tipo de partidos lentos tienes que seguir concentrados en todo momento, esa es la clave para sacar adelante. Las porterías han estado muy bien. No ha sido un partido perfecto porque lo podemos hacer mejor, pero es importante haber empezado con dos puntos", comentó a pie de pista Ona Vegué, que terminó con cinco tantos en ocho intentos.