Cuenta atrás para la final Alcaraz vs Sinner: horario y dónde verlo

España se despide del Mundial femenino con una derrota ante Japón

Las españolas brillaron puntualmente, pero cayeron ante el juego compacto de las niponas (29-21)

Las jugadoras españolas, tras la derrota REUTERS
Miguel Ángel Barbero

A pesar de la buena imagen mostrada por las leonas en el presente Mundial de Inglaterra, se vuelven a casa sin haber conseguido vencer en ninguno de los tres partidos de la fase previa. Las jugadoras de Juan González consiguieron dos ensayos épicos en ... los últimos instantes de sus choques ante Nueva Zelanda e Irlanda, que paliaron en parte el disgusto por las derrotas sufridas ante rivales de tanta entidad. Sin embargo, el último tropiezo ante Japón (29-21) seguro que les va a dejar un regusto amargo del paso por su séptima participación en la máxima cita del rugby femenino mundial.

