Fútbol sala

España cierra sus heridas y solventa con nota el debut más complicado

Mundial femenino de Fútbol sala

La madrileña Laura Córdoba se cose los galones de líder para despejar las dudas e impulsar a la selección en el 5-2 sobre Tailandia

Laura Córdoba, autora de dos goles ante Tailandia en el debut de España
Miguel Zarza

Ya lo advertía en la previa la desafortunada Patricia González 'Peque', lesionada justo antes de empezar el torneo. Las emociones van a marcar muchísimo el camino de cada selección en el primer Mundial de la historia, y algo de eso pudo haber en ... el debut de la selección española, tricampeona de Europa pero ansiosa por competir en este nuevo nivel. Si ya de por si el debut en cualquier torneo conlleva un particular estrés, hacerlo en una cita realmente histórica como la que arrancó este viernes en el PhilSports Arena de Manila, Filipinas, puede desbordar las emociones y afectar al juego.

