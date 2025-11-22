España cierra sus heridas y solventa con nota el debut más complicado

Ya lo advertía en la previa la desafortunada Patricia González 'Peque', lesionada justo antes de empezar el torneo. Las emociones van a marcar muchísimo el camino de cada selección en el primer Mundial de la historia, y algo de eso pudo haber en ... el debut de la selección española, tricampeona de Europa pero ansiosa por competir en este nuevo nivel. Si ya de por si el debut en cualquier torneo conlleva un particular estrés, hacerlo en una cita realmente histórica como la que arrancó este viernes en el PhilSports Arena de Manila, Filipinas, puede desbordar las emociones y afectar al juego.

España 5-2 Tailandia Mundial de Filipinas 2025 | Fase de Grupos España: Elena, Laura Córdoba, Antía Pérez, Irene Samper e Irene Córdoba. Suplentes: Noelia, Dany, María Sanz, Ale de Paz, Laura Sánchez, Vane Sotelo, Martita y Cristina (p.s.).

Suksen, Artkla, Bubpha, Saetoen y Peanpailun. Suplentes: Tappakun, Kingthong, Meekham, Tongdee, Chimpabut, Tranga, Nakmai, Huajaipetch y Sorahong (p.s.). Goles: 1-0: 7' Vane Sotelo. 1-1: 9' Bubpha. 2-1: 11' Irene Córdoba. 2-2: 14' Tongdee. 3-2: 16' Laura Córdoba. 4-2: 28' Laura Córdoba. 5-2: 32' María Sanz.

A las de Claudia Pons les costó entrar en el partido ante Tailandia, su primer rival en el el grupo B, con errores e imprecisiones impropias, si bien se fueron asentando sobre la pista para acabar acercándose a su mejor versión en los minutos finales. Ayudó el gol a los siete minutos de Vane Sotelo, que además de abrir el marcador inscribió su nombre con letras de oro en la historia del fútbol sala español con un zurdazo a la escuadra. No podía ser otra que la máxima goleadora histórica de la selección española, con la muesca número 93 en su revólver.

Sin embargo, el efecto tranquilizador del 1-0 no fue inmediato, pues poco después, en un error en la salida del balón, Bubpha hacía el empate pese a la salida desesperada de Elena. Las españolas no terminaban de encontrarse cómodas sobre el parqué.

La seleccionadora Claudia Pons sigue el partido desde la banda RFEF

Tampoco con el 2-1, obra de Irene Córdoba en una gran acción de pívot, girándose en el borde del área para zafarse de su marcadora y enviar el balón a la red de forma inapelable. De nuevo las tailandesas igualaban con rapidez merced a un nuevo error de las de Claudia Pons en el inicio de la jugada. Tongdee fue la autora del 2-2 para regocijo del cuadro Tailandés, que necesitaba muy poco para hacer daño a España.

Afortunadamente las tricampeonas de Europa se mantuvieron firmes, respaldadas por la tranquilidad de la seleccionadora. En futbol sala cada minuto es un mundo y quedaba un universo por delante. Aunque si algo terminó de serenar los ánimos españolas y restaurar toda su confianza fue el cañonazo de Laura Córdoba. La madrileña no quiso ser menos que su hermana y apuntó su nombre en la lista de goleadoras en el primer partido de España en un Mundial oficial con un lejano obús que la portera tailandesa solo pudo contemplar entrando por su escuadra.

DIRECTO | Teledeporte y @rtveplay: https://t.co/NEzhlUjkb8 pic.twitter.com/k25j9C5B6j — Teledeporte (@teledeporte) November 22, 2025

Con ese 3-2 se llegó al descanso, que Claudia Pons aprovechó seguro para reforzar conceptos y corregir errores, pues en la segunda parte España mejoró mucho en cuanto a juego y acierto. A los ocho minutos repitió desde su casa Laura Córdoba, con un disparo raso y algo de colaboración de la guardameta rival, para poner el 4-2.

Mariscal Laura Córdoba

Ya con ese colchón de dos goles España encontró su mejor versión y se hizo dueña del partido. La guinda la puso a 12 del final María Sanz, rematando una preciosa combinación que inició, cómo no, Laura Córdoba con un preciso y precioso pase diagonal. Si Vane Sotelo o Irene Córdoba acudieron como se espera de ellas a la cita con el gol, la cierre madrileña se echó claramente el equipo a la espalda, asumiendo el liderazgo perdido por las bajas de jugadoras tan importantes como Anita Luján, Peque o Mayte Mateo.

Tailandia no se dio por vencida y tras el 5-2 puso en pista portera-jugadora, pero su apuesta no obtuvo ningún fruto ante una defensa española bien ordenada y atenta. La victoria era para las de Claudia Pons, que arrancan con buen pie, se colocan primeras de su grupo y comienzan a cerrar las importantes heridas sufridas en las horas previas al inicio del Mundial.

La próxima cita de España será el martes 25 (13.30 horas, Teledeporte), frente a Colombia, que poco antes había ganado 2-0 a Canadá.