Sorpasso histórico: Islas Feroe logra ante España su primera victoria en un Mundial

Era un rival engañoso, desconocido pero con cierto pedigrí en lo poco que lleva en la élite. En su primer gran torneo, el Europeo de 2024, pelearon de lo lindo ante Montenegro, apalizaron a Lituania y hasta lograron un empate contra Croacia. Y así se ... mostraron también ante España. Las de Ambros Martín salieron sin confiarse ni esperar un partido cómodo como el estreno contra Paraguay, pero fue comprobando que la debutante iba a ser más Islas Feroces que Feroe. Respetaron al rival durante los primeros diez minutos, lo tantearon y fueron buscando sus debilidades, hubo superioridad durante otros diez minutos y se aspiraba a una victoria holgada que permitiera un partido más fácil ante Montenegro el domingo, pero se pasó a pensar que era bueno un empate, y terminó llegando una derrota que complica mucho el pase a la siguiente ronda. Ante Montenegro, el domingo (18.00 horas), toca una proeza.

Mundial femenino Fase de grupos España 25 Islas Feroe 27

Hubo ese parcial español que puso los tres goles de ventaja, y que se mantuvo hasta el descanso, pero no respiró ni un momento en conjunto de Ambros Martín, tan férreas las feroesas que siguieron buscando la portería de Lucía Prades, otra vez magistral en muchas fases del encuentro, pero no determinante como en el primer partido. La defensa tampoco ayudó.

Hicieron daño las feroesas a la carrera. A cada gol español, un rayo hacia el otro lado que no permitía ni un minuto de descanso. No descansaba tampoco Danila So Delgado, otra vez importante para desatascar al ataque al inicio de la segunda parte, pero no definitiva como en el primer partido. Islas Feroe tejió una red en la que se quedó encerrada la selección española, sin acierto, sin goles y con una Brandenborg que se convirtió en pesadilla al ataque y Rakul Wardum en la portería.

🌟 ¡Paula Arcos al rescate! ¡Uno arriba España!



Nos esperan nueve minutos de infarto en Tréveris. #GERNED2025 #GuerrerasRTVE



España - Islas Feroe, en DIRECTO en Teledeporte y @rtveplay. pic.twitter.com/PwPqd4uTid — Teledeporte (@teledeporte) November 28, 2025

No encontraba España la fórmula para neutralizar esa táctica de siete contra seis, de jugar sin portera, que tan buena renta les permitió sumar. Fueron los minutos de la desconexión, de la frustración, de las pérdidas, del parcial de 0-3, del tiempo muerto de Ambros Martín porque el rival se encontró tan cómodo que minimizó la renta y llegó el empate. Un 15-15 que encendía los nervios porque se sabía España mejor, pero no acababa de demostrarlo en la pista. Al contrario, cada balón al ataque era un intento fallido; cada balón en defensa, un agujero para que el marcador fuera a la contra por primera vez en el partido cuando se cumplía el minuto 40.

Cómo no, Danila encontró la acción del revulsivo momentáneto. Un robo de balón que acabó convirtiendo en gol a la contra que dio alivio, y Paula Arcos enchufó por fin un latigazo a puerta vacía que mantenía el ímpetu a favor. Elba Álvarez rompió el maleficio y desde los siete metros volteó de nuevo los aires hacia España.

Islas Feroe tumba a España y consigue la primera victoria de su historia en un Mundial.



Las Guerreras cerrarán la primera fase este domingo a las 18:00h ante Montenegro en un partido que veremos en Teledeporte y @rtveplay. #GERNED2025 #GuerrerasRTVE pic.twitter.com/vhDb3r1RF9 — Teledeporte (@teledeporte) November 28, 2025

Aunque costaba. Mucho, demasiado. A falta de ocho minutos se encontró por fin una pequeña vía, con un golazo de Vegué desde el extremo que ponía dos goles de ventaja. Fue apenas un estirón porque en el minuto siguiente, eran las feroesas las que encontraron dos huecos para meter un parcial de 0-3 y volver a ponerse por delante. Si en el estreno hubo problemas al ataque, en este segundo encuentro fue la defensa la que no firmó los mejores momentos.

A falta de un minuto, todo por decidir, con un gol en contra. Kaba chocó con Wartum y Jana Mittun dictó la sentencia: España, a firmar una proeza el domingo ante Montenegro si quiere estar en la segunda fase del Mundial. «Jugaron muy bien y su portera hizo un partidazo», resumió Kaba tras el encuentro.