6 millones de euros
El Cuponazo del Black Friday de la ONCE: premiado el número 96771 con serie 001

Balonmano / Mundial femenino

Sorpasso histórico: Islas Feroe logra ante España su primera victoria en un Mundial

Grupo D

La selección acumula errores en ataque y en defensa, cede ante las debutantes feroesas (25-27) y se jugará el pase a la siguiente fase el domingo contra Montenegro

Ambros Martín da órdenes a las jugadoras
Ambros Martín da órdenes a las jugadoras EFE
Era un rival engañoso, desconocido pero con cierto pedigrí en lo poco que lleva en la élite. En su primer gran torneo, el Europeo de 2024, pelearon de lo lindo ante Montenegro, apalizaron a Lituania y hasta lograron un empate contra Croacia. Y así se ... mostraron también ante España. Las de Ambros Martín salieron sin confiarse ni esperar un partido cómodo como el estreno contra Paraguay, pero fue comprobando que la debutante iba a ser más Islas Feroces que Feroe. Respetaron al rival durante los primeros diez minutos, lo tantearon y fueron buscando sus debilidades, hubo superioridad durante otros diez minutos y se aspiraba a una victoria holgada que permitiera un partido más fácil ante Montenegro el domingo, pero se pasó a pensar que era bueno un empate, y terminó llegando una derrota que complica mucho el pase a la siguiente ronda. Ante Montenegro, el domingo (18.00 horas), toca una proeza.

