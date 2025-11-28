España no levanta el pie y se regala una goleada antes de verse con Marruecos en cuartos

Con el billete a cuartos de final ya sellado e incluso el rival definido, España tuvo que pasar este viernes el trámite de cerrar la primera fase del Mundial femenino de fútbol sala de Filipinas ante Canadá en el PhilSports Arena de Manila ( ... 0-7). Un choque intrascendente para ambos equipos, pues si las de Claudia Pons llegaban con los deberes hechos, las norteamericanas no tenían nada que hacer de cara a la clasificación para las eliminatorias.

0-1 5' Antía Pérez. 0-2 10' Dany. 0-3 14' Laura Córdoba. 0-4 15' Ale de Paz. 0-5 20' Ceci. 0-6 25' Martita. 0-7 29' Noelia. Árbitras: Nurul Janah (Malasia) y Reem Albishi (Arabia Saudí). Amonestaron a Gagne.

La diferencia se notó en la pista, pero no en los primeros minutos, en los que fueron las canadienses Brossard y Therien las que pudieron abrir el marcador de no ser por los reflejos de Elena bajo palos. A España le costó entrar en calor y no fue hasta transcurridos tres minutos cuando comenzó a llegar con peligro real a la meta rival, Vane Sotelo e Irene Samper mediantes.

A partir de ahí lo que era un partido mutó en monólogo. Las españolas hicieron invisible el balón para las canadienses gracias a su movilidad y velocidad de pase y delimitaron el juego a los quince metros más próximos a la meta norteamericana. Y en ese escenario pasó lo inevitable. Antía Pérez, con un zurdazo al borde del área, abrió el marcador en el 4'45'' y descorchó la botella.

Sin que Canadá pudiese evitarlo la cuenta fue aumentando. Al 1-0 le siguió el tanto de Dany Domingos (9'33''), que si bien quizás ha empezado el torneo un puntito por debajo del resto de compañera, al menos en cuanto a brillo, se reencontró con el gol tras remachar en el segundo palo un pase cruzado con aroma de disparo de Laura Córdoba. El acierto de la pívot respondía a la apuesta de Claudia Pons de repartir minutos, esfuerzos, y buscar las mejores sensaciones para todas sus pupilas, plan en el que entraron otras jugadoras como Cecilia Zarzuela, incorporada de urgencia por las lesiones de última hora, o la portera Cristina García.

Con dos goles de ventaja la selección se soltó el corsé y cuajó sus mejores minutos. Laura Córdoba (13'58'') y Ale de Paz (14'49''), en sendas jugadas corales, de esas que hacen sacar pecho a cualquier aficionado al fútbol sala. Y cerca del descanso Cecilia Zarzuela (19'35''), con un derechazo a la escuadra, ponía el 0-5 antes del descanso.

Broche inmaculado a la fase de grupos

Tras el paso por vestuarios no cambió mucho el guión, si bien España comenzó a pensar en las eliminatorias. Eso ralentizó la cuenta goleadora, pero no la frenó, pues Martita (24'27'') y Noelia Montoro (28'31'') llevaron el marcador hasta el 7-0 final.

Portería a cero, siete goles de siete jugadoras diferentes, Antía Pérez y María Sanz, saliendo indemnes de su posibilidad de sanción por estar apercibidas, y rodaje para las menos habituales. Todo salió a pedir de boca para España en el cierre de la fase de grupos, completada con un brillante pleno: tres victorias en tres partidos, 17 goles a favor y solo 3 en contra.

«Era uno de los objetivos. Esto es un Mundial y había que seguir trabajando para generar confianza. Y así llegamos, con confianza, marcando muchos les, encajando pocos...», se congratuló la seleccionadora Claudia Pons tras sonar la bocina».

Marruecos, rival en cuartos

El lunes a las 13.30, ya en cuartos de final, espera Marruecos, segunda de su grupo y una de las selecciones que mejor conocen las de Claudia Pons, pues fue su último rival en dos amistosos antes de subirse al avión rumbo a Filipinas. En ese doble enfrentamiento España se impuso por 8-1 y 6-1, dando continuidad a otros dos choques entre ambos equipos que tuvieron lugar en agosto en Rabat (0-5 y 1-5).

El saldo de enfrentamientos entre España y Marruecos es absolutamente favorable a las de Claudia Pons, con seis triunfos en seis partidos, cuarenta goles a favor y sólo cuatro en contra. «Va a ser un rival complicado, pero vamos a trabajarlo bien», avisó la seleccionadora.