Suscribete a
ABC Premium

Fútbol sala

España no levanta el pie y se regala una goleada antes de verse con Marruecos en cuartos

Mundial de Filipinas 2025

La selección batió con comodidad a una Canadá ya eliminada (0-7) al tiempo que Claudia Pons administraba minutos y sensaciones

El primer Mundial femenino de la historia: «Llega muy tarde y muy lejos, pero lo vamos a disfrutar y pelear»

Antía Pérez abrió el marcador para España ante Canadá
Antía Pérez abrió el marcador para España ante Canadá RFEF
Miguel Zarza

Miguel Zarza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con el billete a cuartos de final ya sellado e incluso el rival definido, España tuvo que pasar este viernes el trámite de cerrar la primera fase del Mundial femenino de fútbol sala de Filipinas ante Canadá en el PhilSports Arena de Manila ( ... 0-7). Un choque intrascendente para ambos equipos, pues si las de Claudia Pons llegaban con los deberes hechos, las norteamericanas no tenían nada que hacer de cara a la clasificación para las eliminatorias.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app