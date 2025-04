El drama infinito del CD Badajoz: de palpar la plata a deambular por la quinta categoría

22 de mayo de 2021. Uno de los mejores equipos que ha tenido el Badajoz en toda su historia, tras un campeonato liguero casi inmaculado, se juega, a un partido, el soñado ascenso a Segunda División en casa frente al Amorebieta. Les vale ... el empate y son muy favoritos frente al humilde club vasco. El partido arranca, en un Nuevo Vivero copado de camisetas blanquinegras. Es un cuadro idílico. Hasta que, a los 22 minutos de juego, Iker Bilbao enmudece el estadio con un gol desde la frontal del área. 0-1, resultado que ya no se movería en todo el partido.

Aquella noche, de infausto recuerdo para cualquier pacense, el Badajoz no solo perdió un ascenso. Aquella noche el club comenzó, sin saberlo, una serie de catastróficas desdichas que no se habría atrevido a escribir ni Lemony Snicket. Apenas un par de meses después, el entonces propietario y presidente del club, el empresario andaluz Joaquín Parra, ingresa en la prisión de Alhaurín de la Torre acusado de un presunto fraude en el IVA de su red de gasolineras.

Durante su mandato, Parra invirtió y puso al Badajoz en plena disposición de pelear el ascenso a Segunda, no solo con fichajes de altura -como los de Álex Corredera, David Concha, Dani Aquino o Pablo Vázquez- sino también con unas instalaciones dignas del fútbol profesional, entre ellas el propio Nuevo Vivero que ha podido acoger en los últimos años dos partidos de la Selección Española.

Sin embargo, el ingreso en prisión de Parra paraliza por completo al club, que se queda sobre el alambre. Durante la siguiente temporada, la plantilla -que llega a pelear por entrar en playoff- denuncia impagos y la afición empieza a manifestarse para que Parra, todavía en la cárcel, venda el club. Pese a contar con una oferta del empresario Daniel Tafur -ahora propietario del CD Extremadura-, que estaba bien vista por la afición, Parra vendió el club a un grupo inversor representado por el abogado Diego García, que resultó ser la archiconocida familia Oliver, aunque el sevillano sigue defendiendo que «le engañaron» diciéndole que detrás de la compra estaba David De Gea.

Luis Oliver, inversores mexicanos y dos descensos

La crisis institucional hace inevitable que el club acabe entrando en concurso de acreedores con una deuda millonaria que empieza a gestionar la familia Oliver, ante el rechazo casi unánime de la afición blanquinegra, que les recibe de uñas al considerar que habían sido importantes en la reciente desaparición del Extremadura UD. Sin embargo, consiguen mantenerse en el cargo y atraer la inversión de empresarios mexicanos, que acaban siendo propietarios del club en la siguiente temporada.

La planificación de la temporada es tétrica, con dudas y fichajes que no terminan de ilusionar al aficionado blanquinegro. Era la antesala de una temporada catastrófica, que culminó con el descenso a Segunda Federación, después de que el equipo cayese, en la última jornada, en Córdoba con el equipo local sin jugarse nada. La primera decisión de la propiedad mexicana es renovar a David Tenorio, el técnico con el que habían terminado descendiendo, para acabar echándole a las pocas jornadas de empezar la competición, ya en Segunda RFEF. Todo después de que, en verano, el equipo estuviese a punto de no poder competir.

En la cuarta categoría, el equipo, en teoría diseñado para ascender casi automáticamente, se da de bruces con la realidad y se cuela en el pozo de la clasificación prácticamente desde el principio. La crisis y la crispación de la afición no para de escalar hasta que, a meses de terminar la temporada, regresa la familia Oliver, cambia literalmente las cerraduras del Nuevo Vivero acusando a los mexicanos de no cumplir con los pagos y toma el poder. Primera medida: poner en el banquillo a Luis Oliver Sierra, hijo de Luis Oliver Albesa, con el que se consuma el trágico descenso a Tercera a dos jornadas del final.

El entrenador-propietario firma la peor temporada de la historia del club

Y en Tercera Federación nada ha cambiado. Badajoz multiplica la población del resto de municipios de los clubes que son sus rivales directos este año. Una situación que obligaba al club a pelear por el ascenso directo, precisamente, con el CD Extremadura, recientemente refundado y líder indiscutible de la competición a estas alturas.

Tras caer en el último derbi, disputado en Almendralejo, el equipo ha desistido de pelear la liga. Tal es la crisis que Luis Oliver Sierra se ha despedido a sí mismo como entrenador, pese a que subrayase en rueda de prensa, enfrentándose a un periodista local, que no lo haría: «Yo me habría echado 7 veces, pero no lo voy a hacer, no me voy a ir, me voy a quedar», decía semanas antes de irse.

El club, ya bajo las órdenes del nuevo míster David González Sanz, ha vuelto a ganar y es quinto clasificado. El objetivo, ahora, no es otro que pelear por cerrar un playoff, que se daba por supuesto a principios de temporada, para tratar de evitar otra temporada aciaga.

Por el camino, el club, que cuenta con la masa social más potente de un club deportivo en Extremadura, ha caído este año a los 4.500 abonados. El Nuevo Vivero, de un tiempo a esta parte, se ha visto desangelado, con menos de 3.000 aficionados en algún partido. La ira, el enfado y la crispación se han convertido, en muchos casos, en indiferencia y apatía.

La `vuelta´ de Joaquín Parra

Ahora, además, ha vuelto a escena Joaquín Parra, que ya ha anunciado medidas legales para recuperar el club, acusando a la familia Oliver de no haber cumplido con los pagos establecidos en el contrato de compra de la entidad. Es el penúltimo capítulo de una serie que, parece, todavía guarda algún plot twist.

Este miércoles se filtraba una providencia de la Audiencia Provincial de Málaga en la que pedían a la familia Oliver -grupo Lanuspe- que certifique si ha cumplido con el último de los pagos, algo que el club, defiende, se hará antes de que acabe el mes de abril.