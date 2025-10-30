Despiden al locutor que bromeó sobre una jugadora enferma de cáncer: «No necesita secador»

La semana pasada, el Gjerpen HK y el Sola HK (24-29) jugaron un partido de la Primera División de balonmano femenino de Noruega en la cancha del primero, un club radicado en un antiguo municipio que ahora forma parte de la ... ciudad de Skien. Como quiera que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el 19 de octubre como Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la Liga del país escandinavo dedicó esa jornada al 'Lazo Rosa' (símbolo de la lucha contra dicha enfermedad).

Antes del comienzo del encuentro, Camilla Herrem (39 años), jugadora del Sola, fue objeto de un sentido homenaje en reconocimiento a su impresionante trayectoria deportiva y a su coraje vital. Y es que la legendaria jugadora de la selección de Noruega —bicampeona olímpica, tres veces campeona del mundo y seis de Europa— protagoniza desde hace tiempo una dura lucha, precisamente contra el cáncer de mama.

Como suele ocurrir, las sesiones de quimioterapia a las que se ha sometido durante el tratamiento contra la enfermedad provocaron la pérdida total del cabello. Herrem regresó en septiembre a las canchas de balonmano completamente calva.

Así las cosas, durante el citado homenaje el locutor del pabellón del Gjerpen, Tom Gulliksen, tuvo la desafortunada ocurrencia de hacer un comentario pretendidamente jocoso sobre el aspecto físico de Camilla. «Su pelo ni siquiera necesita secador», dijo.

La frase de Gulliksen no hizo ninguna gracia, provocó una oleada de polémica e indignación y este miércoles, una semana después del partido, el Gjerpen HK Skien anunció el «fin de las relaciones» con su locutor.

En un breve comunicado publicado en la página web del club se informa que la junta directiva ha tratado el tristemente famoso episodio de Camilla Herrem. «Tanto el club como la persona que hizo el comentario se disculparon posteriormente. El Sola y Camilla Herrem aceptaron las disculpas y dieron por zanjado el asunto», señala el escrito.

«La junta directiva del Gjerpen HK Skien desea destacar que el locutor desempeñó el cargo de forma voluntaria durante un año y medio, ayudando así al club en un período difícil. Tras una evaluación general, se ha acordado que el locutor y el Gjerpen HK Skien pongan fin a sus relaciones», concluye la nota.

Por su parte, Tom Gulliksen, en declaraciones al diario 'Telemarksavisa', señaló: «Camilla Herrem es una de las deportistas más valientes que conozco. Entiendo que mi humor fue inapropiado, me disculpo por ello y lo lamento profundamente».