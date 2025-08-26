Despedido un jugador de la NFL por superar los 200 kilos

Desmond Watson ha sido despedido de los Tampa Bay Buccaneers por sobrepeso. El novato de 22 años registró 210 kilos en la báscula, convirtiéndose en el jugador más pesado de la historia de la NFL, pero no oficialmente, pues no llego a debutar ... en partido oficial. La marca vigente la ostenta Aaron Gibson, con 186 kilogramos. La franquicia de Florida ha prescindido de sus servicios por «no cumplir los objetivos físicos que se le habían planteado».

Tampa Bay diseñó un programa de nutrición concreto para que Watson redujese peso, asesorado por preparadores físicos y nutricionistas. En el pasado mes de julio, el head coach Todd Bowles anunció que el joven liniero se encontraba en la lista de lesiones no relacionadas al futbol americano.

El equipo le informó de que no se le permitía entrenar hasta que bajase de peso, realizando entrenamientos específicos como correr 10 vueltas al campo sin parar a 35 °C. Las imágenes de Watson en la pretemporada no tardaron en hacerse virales.

«Se trata simplemente de intentar que mejore, que sea un jugador más sano y que pueda jugar un poco más. Esa es mi postura actual. Él está trabajando en ello y nosotros estamos trabajando con él, y eso es todo lo que se puede pedir por ahora», declaró Bowles.