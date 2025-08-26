Suscribete a
Despedido un jugador de la NFL por superar los 200 kilos

Los Tampa Bay Buccaneers prescinden de Desmond Watson, de 22 años, por su sobrepeso

Esperando la muerte a 7.000 metros de altura y 30 grados bajo cero

Desmond Watson
Desmond Watson redes sociales

Pablo Pizarro

Desmond Watson ha sido despedido de los Tampa Bay Buccaneers por sobrepeso. El novato de 22 años registró 210 kilos en la báscula, convirtiéndose en el jugador más pesado de la historia de la NFL, pero no oficialmente, pues no llego a debutar ... en partido oficial. La marca vigente la ostenta Aaron Gibson, con 186 kilogramos. La franquicia de Florida ha prescindido de sus servicios por «no cumplir los objetivos físicos que se le habían planteado».

