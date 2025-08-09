Sella, patria querida

Walter Bouzán y Alberto Llera ganaron este sábado la 87ª edición del Descenso Internacional del Río Sella, tradicional y popular prueba que se celebra en Asturias y en la que han participado más de 900 embarcaciones y 1.300 palistas de 25 países. La carrera ha estado condicionada por el escaso caudal del río, factor incrementado por la marea baja.

Los asturianos Bouzán y Llera son los primeros españoles en ganar el Descenso del Sella desde 2019 —en 2020 y 2021 no se celebró la prueba debido a la pandemia del coronavirus—, y lo hicieron en un apretado esprint final en el que aguantaron el ataque de los húngaros Adrián Boros y Tamás Erdély, segundos, y de los también asturianos Javier López y Pedro Vázquez. Los vencedores cubrieron los 20 kilómetros de recorrido Arriondas y Ribadesella en un tiempo de 1.10.03.

¡Walter Bouzán y Alberto Llera ganan el descenso del Sella al sprint!



Sigue el desenlace del resto de categorías del #Sella2025 en DIRECTO: https://t.co/WZ2JAowpwL pic.twitter.com/2WONFGZ0lp — Teledeporte (@teledeporte) August 9, 2025

Aunque en la salida junto al puente de Arriondas, Bouzá perdió algunos segundos al caérsele la pala, él y Llera tardaron poco en conectar con la cabeza de la carrera, que durante casi todo el descenso estuco comandada por López y Vázquez.

El cañonazo, literal, de salida se dio después del pregón pronunciado por la regatista olímpica Theresa Zabell, única mujer en la historia del deporte español con dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos (clase 470 de vela en Barcelona 1992 y Atlanta 1996), y de la tradicional interpretación del himno 'Asturias, patria querida' por las decenas de miles de personas presentes en las márgenes del río.

Fueron los húngaros, que salían en quinta posición, los que en los primeros metros se situaron en cabeza marcando un ritmo muy fuerte al que se acoplaron tanto López y Vázquez como los madrileños Adrián Martín y David Martínez.

Aunque en la salida junto al puente de Arriondas, su K-2 perdió algunos segundos al caérsele la pala a Bouzán, los locales lograron conectar a los pocos minutos con la cabeza de la carrera, que durante casi todo el descenso lideraron los también asturianos Javier López y Pedro Vázquez.

Pierde el Remo en la salida,Pero Walter Bouzan gana el Descenso del Sella como si tuviera 30 años💪🔥 pic.twitter.com/ho8YryBNkk — Gijonudo2 (@Gijonudo22) August 9, 2025

Bouzán y Llera fueron ganando terreno poco a poco y, como buenos conocedores del río, se pusieron en cabeza al sorprender a sus rivales recortando por la parte derecha del cauce.

No obstante, varios metros más adelante López y Vázquez recuperaron el liderato y siguieron marcando el ritmo en el grupo de cabeza. En el Rabión del Diablo, uno de los grandes pasos de la prueba, los campeones de España de K-2 en la modalidad de maratón trataron de despegarse con un cambio de ritmo, pero no lo consiguieron.

Transcurrida una hora, a la altura de Norniella, en un tramo con muy poco calado, López y Vázquez optaron por ir por la margen izquierda, mientras que el resto lo hizo por la derecha, estrategias distintas que llevaron a los campeones de España a perder la cabeza, en favor de los riosellanos.

Fue un momento clave que hizo que Bouzán y Llera se mantuviesen hasta el final del descenso en cabeza, y aunque López y Vázquez trataron de desmarcarse en los últimos 200 metros no lo consiguieron y se vieron superados en un apretado esprint por la k2 húngara.

En categoría femenina, las gallegas Tania Fernández, y Tania Álvarez, volvieron a repetir victoria en el Sella, tras la conseguida hace dos años y tras el segundo puesto que lograron en la pasada edición.

Y en K-1 la victoria fue para el Abel García, de la Cultural riosellana, que se situó por delante del argentino Julián Salinas, que había salido en segunda posición, y que se mantuvo en cabeza durante buena parte del recorrido.