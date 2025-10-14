Damián Quintero anuncia su retirada del karate tras el Mundial de El Cairo y se despide con más de 130 medallas

Más de 130 medallas internacionales, nueve de ellas en Campeonatos del Mundo y 27 en Europeos
En la modalidad de katas, acumuló títulos de campeón del mundo, de Europa y la histórica plata olímpica en la única edición en la que el karate formó parte del programa Olímpico. Un palmarés que lo ha situado, según la propia Federación Internacional, como el mejor karateca de todos los tiempos.
«Querido karate, es hora de decirte adiós», escribió Quintero en una emotiva carta compartida en sus redes sociales. En ella, agradecía al deporte que descubrió con apenas seis años todo lo que le ha dado: «Me ha llevado a celebrar para España más de 130 medallas. He sido campeón del mundo, de Europa y medallista olímpico… Te he dado todo lo que tenía y esta vez no será menos».
El deportista, de 41 años, ya había insinuado en los últimos meses que su retirada estaba cerca. En diversas entrevistas reconoció que sentía la necesidad de cerrar una etapa y abrir otra centrada en nuevos proyectos personales y profesionales.
Su paso por Supervivientes
Su popularidad, sin embargo, no se limita al tatami. En la última edición del concurso, y con más de 700.000 seguidores en redes sociales, Quintero sorprendió a muchos al participar en el programa Supervivientes, donde mostró una faceta más humana y cercana, alejada de la disciplina estricta del deporte profesional. Su paso por el reality coincidió, además, con una buena noticia: la Federación Internacional le otorgó dos oros adicionales tras la descalificación de un rival.
El malagueño fue expulsado por la audiencia, pero la organización le ofreció volver al concurso debido a que otro concursante, Álex Adrover, tuvo que abandonar por lesión.
Como ha anunciado en las redes sociales, los Mundiales de El Cairo serán su «último baile», como él mismo los ha definido.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete