Damián Quintero anuncia su retirada del karate tras el Mundial de El Cairo y se despide con más de 130 medallas

El malagueño conquistó la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y fue concursante de la última edición de Supervivientes

El medallista olímpico Damián Quintero realizará una exhibición con el Club Kimé en Palma del Río

El medallista de plata Damián Quintero de España posa en el podio durante la ceremonia de entrega de medallas del Kata masculino durante los eventos de Karate de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
El medallista de plata Damián Quintero de España posa en el podio durante la ceremonia de entrega de medallas del Kata masculino durante los eventos de Karate de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. efe

Sergio Díaz Arcediano

Damián Quintero, uno de los grandes nombres del deporte español, ha decidido poner punto final a una trayectoria irrepetible. El karateca, que conquistó la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha anunciado oficialmente su retirada tras más de dos décadas dedicadas ... al karate de élite. El adiós definitivo llegará en los próximos Mundiales de El Cairo, que se celebrarán del 27 al 30 de noviembre. Allí, el malagueño se despedirá del tatami.

