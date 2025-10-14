Damián Quintero anuncia su retirada del karate tras el Mundial de El Cairo y se despide con más de 130 medallas

Damián Quintero, uno de los grandes nombres del deporte español, ha decidido poner punto final a una trayectoria irrepetible. El karateca, que conquistó la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha anunciado oficialmente su retirada tras más de dos décadas dedicadas ... al karate de élite. El adiós definitivo llegará en los próximos Mundiales de El Cairo, que se celebrarán del 27 al 30 de noviembre. Allí, el malagueño se despedirá del tatami.

Más de 130 medallas internacionales, nueve de ellas en Campeonatos del Mundo y 27 en Europeos

En la modalidad de katas, acumuló títulos de campeón del mundo, de Europa y la histórica plata olímpica en la única edición en la que el karate formó parte del programa Olímpico. Un palmarés que lo ha situado, según la propia Federación Internacional, como el mejor karateca de todos los tiempos.

«Querido karate, es hora de decirte adiós», escribió Quintero en una emotiva carta compartida en sus redes sociales. En ella, agradecía al deporte que descubrió con apenas seis años todo lo que le ha dado: «Me ha llevado a celebrar para España más de 130 medallas. He sido campeón del mundo, de Europa y medallista olímpico… Te he dado todo lo que tenía y esta vez no será menos».

Querido Karate:

Es hora de decirte adiós…

Pero antes, nos queda un último baile. pic.twitter.com/CzpIMImf5B — Damian Quintero (@DamianHQuintero) October 14, 2025

El deportista, de 41 años, ya había insinuado en los últimos meses que su retirada estaba cerca. En diversas entrevistas reconoció que sentía la necesidad de cerrar una etapa y abrir otra centrada en nuevos proyectos personales y profesionales.

Su paso por Supervivientes

Su popularidad, sin embargo, no se limita al tatami. En la última edición del concurso, y con más de 700.000 seguidores en redes sociales, Quintero sorprendió a muchos al participar en el programa Supervivientes, donde mostró una faceta más humana y cercana, alejada de la disciplina estricta del deporte profesional. Su paso por el reality coincidió, además, con una buena noticia: la Federación Internacional le otorgó dos oros adicionales tras la descalificación de un rival.

Noticia Relacionada La aplaudida defensa de Sandra Barneda a Montoya ante la polémica actitud de Damián Quintero Mari Carmen Parra La presentadora puso en su sitio al karateca mientras en las redes sociales el público pedía su expulsión

El malagueño fue expulsado por la audiencia, pero la organización le ofreció volver al concurso debido a que otro concursante, Álex Adrover, tuvo que abandonar por lesión.

Como ha anunciado en las redes sociales, los Mundiales de El Cairo serán su «último baile», como él mismo los ha definido.