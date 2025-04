Dalma Maradona dispara contra los médicos en el juicio por la muerte de su padre: «Si hubieran hecho su trabajo, esto se hubiera evitado»

Este martes por la tarde en Buenos Aires ha tenido lugar uno de los testimonios de mayor peso en el juicio que investiga la muerte del astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona. La hija mayor del exdeportista –fruto de su relación con su ... primera esposa, Claudia Villafañe-, Dalma Nerea Maradona, se acercó a los tribunales para prestar declaración. La primogénita del exjugador forma parte de la querella contra el equipo médico que trató a su padre antes de su fallecimiento.

La declaración de la hija mayor de Maradona en el Tribunal N3 de San Isidro –en la provincia de Buenos Aires- comenzó pasadas las 16 horas locales. Dalma Maradona asistió a la cita acompañada de su marido, Andrés Caldarelli.

La primera parte de su testimonio versó sobre el estado de salud de su padre y la impresión –tanto de ella como de su hermana- de cómo se encontraba Maradona durante su internación domiciliaria. «Mi hermana –Yanina Maradona- y yo lo veíamos muy deteriorado«, sostuvo al inicio de su relato.

Acto seguido, hizo referencia al exabogado de Maradona, Matías Morla. «Muchas veces le pedía a mi papá que hiciera vídeos diciendo que estaba bien de salud cuando después el 30 de octubre, en su cumpleaños, vieron todos en televisión lo que veníamos denunciando», dijo.

Contra el médico

El testimonio de Dalma Maradona complica aún más la situación del médico Leopoldo Luque, uno de los imputados en la causa. «Había cosas de Luque que no nos convencían», reconoció y continuó: «Yo propuse sumar un médico clínico y nunca le dieron lugar».

Además, la hija del 'Pelusa' detalló las condiciones de la internación domiciliaria de su padre, refiriendo que algunas de estas nunca se cumplieron: «Nos prometieron enfermeras las 24 horas, que le iban a tomar la presión todos los días, que iba a haber una ambulancia en la puerta y acompañantes terapéuticos«.

Por otra parte, declaró con respecto a Maradona en las semanas previas a su muerte: «En el último tiempo no lo reconocía. Hacíamos una videollamada y no reconocía a quien estaba del otro lado. Los médicos decían que era algo normal, que había días mejores y peores».

«El lugar era un asco»

Acerca del sitio donde se encontraba el exjugador en condición de internación domiciliaria, Dalma Maradona expresó que «el lugar era un asco». «La cama era un asco y había un inodoro portátil, había unos paneles en las ventanas para que no entrara luz. La habitación era horrible. La cocina era un asco», describió.

La hija de Maradona denunció también una estrategia de los abogados de su padre para aislarlas, a ella y a su hermana, como castigo por no acceder a un negocio. «Nunca me había pasado que no me dejaran ver a mi papá. Pero un día -Víctor- Stinfale y – Matías- Morla aparecieron en la casa de mi hermana. Nos pidieron una reunión. Nos dijeron que les gustaría que convenciéramos a mi papá para que hiciera negocios con él. Nos dijeron que si lo convencíamos nos iban a dar un porcentaje de sus ganancias. Nos dio vergüenza la propuesta y los invitamos a irse«, relató.

Luego, sostuvo: «Nos engañaron de la manera más cruel para que nosotras pensáramos que la mejor opción era la internación domiciliaria. Hoy yo sé que la idea de que mi papá fuera a una clínica nos les convenía a ellos porque se les podía caer algún contrato. Ese es el engaño del que hablo».

Hacia el final de su testimonio, Dalma Maradona se refirió al amor por su padre y al accionar del equipo médico a cargo de su salud. Al respecto, dijo: «Lo extraño todos los días de mi vida. Me da pena que, si ellos hubieran hecho su trabajo, esto se hubiera evitado».