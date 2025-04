¿Cuento de hadas o barbaridad? Una niña de 13 años debuta en el voleibol profesional

Con 13 años, 4 meses y 28 días de edad, Arianna Manfredini se convirtió el pasado fin de semana en la jugadora más joven en disputar un partido de voleibol profesional en Italia.

Manfredini ocupó el puesto de líbero el Casalmaggiore, equipo de la Serie A2 (Segunda división) que está inmerso en la lucha por evitar el descenso. Así, este sábado jugó y ganó (3-0) al Concorezza en un partido disputado en Cremona.

DEBUTÓ EN SERIE A CON 13 AÑOS



Arianna Manfredini es líbero y jugó el último punto de Casalmaggiore ante Concorezzo.



El récord de precocidad se produjo cuando el entrenador, Claudio Cesar Cuello, decidió sustituir a Giorgia Faraone y uso en cancha a Arianna para cerrar el punto decisivo del tercer set que Casalmaggiore acabó ganando por 25-18.

«Fue un sueño. Estaba muy nerviosa, pero cuando el entrenador me llamó y me dio las indicaciones necesarias me tranquilicé —declaró la precoz niña tras su debut—. Fue maravilloso sentir el cariño de la grada y de las compañeras».

«Ser la jugadora más joven en ingresar a la Serie A es un logro extraordinario. Fue fruto de mucho compromiso, pero ahora estoy lista para afrontar nuevos desafíos», asegura Manfredini en una publicación en la cuenta oficial de Facebook de su club.

Esas lógicas muestras de alegría de Arianna no han evitado el debate sobre la presencia de una niña tan pequeña en un deporte profesional físicamente muy exigente.

«Tiene un gran talento y determinación. Juega de líbero y, además de ser buena en el campo, también es buena en la escuela, lo más importante a esta edad», manifestó Matteo D'Auria, entrenador de Manfredini en los equipos Sub-16 y Sub-18 del Casalmaggiore en la agencia italiana ANSA.

«Está en el instituto, pero en el campo parece una adulta. En el vestuario es amiga de todos y por eso, cuando se levantó para entrar en el campo, el banquillo estalló de alegría», añade D'Auria sobre la joven que cumplirá 14 años en noviembre.

«Es una pena que no le haya llegado un balón en condiciones porque estoy segura de que se habría lanzado a rematarlo. Es demasiado decidida para tener miedo, incluso en la Serie A2. Todavía tiene que crecer, pero es una niña testaruda que siempre lo da todo», concluyó el técnico de las categorías inferiores del club italiano.

