Cuatro años de suspensión para una de las grandes rivales de Ana Peleteiro tras un positivo por testosterona

La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) ha suspendido durante un periodo de cuatro a la ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk, subcampeona mundial de salto de longitud y de triple salto, por un positivo por testorena.

La atleta ucraniana (29 años), ya había sido suspendida ... provisionalmente en mayo de 2025 después de que diera positivo el pasado 7 de diciembre de 2024 por testosterona, un esteroide anabolizante.

«La AIU ha suspendido a Maryna Bekh-Romanchuk durante cuatro años a partir del 13 de mayo de 2025 por presencia/uso de una sustancia prohibida (testosterona)», indicó la instancia antidopaje en su cuenta X. The AIU has banned Maryna Bekh-Romanchuk (Ukraine) for 4 years from 13 May 2025 for Presence/Use of a Prohibited Substance (Testosterone). DQ results from 7 December 2024



Details here: https://t.co/ZKv7jeHRwZ pic.twitter.com/tXxtbCBYR0 — Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) August 19, 2025 Maryna Bekh-Romanchuk, que se colgó la medalla de plata en salto de longitud en Doha (2019), se proclamó subcampeona del mundo en Budapest en triple salto (2023), aunque llevaba sin competir desde los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que terminó undécima en esa misma disciplina. La triplista alcanzó su cima hace tres años, cuando se proclamó campeona de Europa en Múnich y superó la barrera de los 15 metros, una que solo 19 atletas europeas han superado a lo largo de la historia. La atleta ucraniana ha sido en los últimos años una de las rivales de la española Ana Peleteiro, aunque nunca le ha quitado ninguna medalla. En grandes campeonatos, solo ha estado por delante en el Mundial de atletismo en pista cubierta de Belgrado 2022, donde Maryna Bekh-Romanchuk se colgó la plata y la gallega terminó octava. La atleta ucraniana, según recuerda Runners.com, está casada con el nadador Myjailo Romanchuk, del que adoptó su apellido, otro deportista de éxito, medallista de plata y bronce olímpico en 800 y 1.500 metros libres en Tokio 2021 y abanderado de Ucrania en la inauguración de París 2024.

