Atletismo

Cuatro años de suspensión para una de las grandes rivales de Ana Peleteiro tras un positivo por testosterona

La ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk, subcampeona mundial de triple salto y salto de longitud, ya había sido suspendida provisionalmente en mayo de 2025

La atleta ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk, tras ganar la plata mundial en triple salto en 2023
La atleta ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk, tras ganar la plata mundial en triple salto en 2023
Jorge Abizanda

Jorge Abizanda

La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) ha suspendido durante un periodo de cuatro a la ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk, subcampeona mundial de salto de longitud y de triple salto, por un positivo por testorena.

La atleta ucraniana (29 años), ya había sido suspendida ... provisionalmente en mayo de 2025 después de que diera positivo el pasado 7 de diciembre de 2024 por testosterona, un esteroide anabolizante.

