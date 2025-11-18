Suscribete a
Cristina Lanau, única en su especie

La aragonesa se ha convertido en la primera biatleta en diez años dentro del equipo nacional de deportes de invierno, y su rápida progresión la convierte en candidata a acudir a los Juegos de Milán-Cortina 2026

Cristina Lanau, durante una competición RFEDI
Javier Asprón

España apenas cuenta con medio centenar de licencias en biatlón, una disciplina presente en los Juegos de Invierno desde 1960, heredera de las prácticas militares escandinavas y en la que el esquí de fondo se combina con series de tiro con carabina. Un deporte sin ... arraigo que tuvo en la granadina Victoria Padial a su representante más destacada, con dos participaciones olímpicas en Vancouver 2010 y Sochi 2014. Desde entonces, nadie más había vuelto a asomar la cabeza hasta que este año la aragonesa Cristina Lanau (Sabiñánigo, 2006) se convirtió en la primera representante de biatlón en una década en ascender al equipo nacional de deportes de invierno.

