Cristina Lanau, única en su especie

España apenas cuenta con medio centenar de licencias en biatlón, una disciplina presente en los Juegos de Invierno desde 1960, heredera de las prácticas militares escandinavas y en la que el esquí de fondo se combina con series de tiro con carabina. Un deporte sin ... arraigo que tuvo en la granadina Victoria Padial a su representante más destacada, con dos participaciones olímpicas en Vancouver 2010 y Sochi 2014. Desde entonces, nadie más había vuelto a asomar la cabeza hasta que este año la aragonesa Cristina Lanau (Sabiñánigo, 2006) se convirtió en la primera representante de biatlón en una década en ascender al equipo nacional de deportes de invierno.

Lanau pasó los fines de semana de su infancia en el circuito de fondo de Somport siguiendo la afición de su padre. Lo convirtió en su patio de recreo particular. El esquí alpino, curiosamente, solo lo probó en viajes escolares y en alguna escapada con amigos.

Por entonces no competía en la nieve, sino en el agua. Sus planes deportivos pasaban por la natación, mientras que el esquí de fondo era solo un divertimento. Pero tras la pandemia todo cambió. «Un día estaba en el club con mi hermano y nos dijeron que si queríamos probar a tirar con aire comprimido. Eso llama mucho la atención y enseguida me encantó. Después me apunté a un programa de la Federación aragonesa, y ya con 16 años me saqué la licencia de menores y empecé a tirar con el calibre 22, que es el oficial». Llegaron las primeras competiciones y la natación se quedó definitivamente atrás. Ahora es una gota de esperanza en el desierto.

Lanau vende su deporte como algo «muy atractivo»: «La combinación de la nieve, el esquí y el aire libre con el tiro… Nunca sabes qué va a pasar, es muy impredecible. Visto desde fuera engancha, aunque cuando lo haces tú ya no te hace tanta gracia».

La clave, cuenta, está en ese instante extraño en el que se pasa de ir al límite esquiando a tumbarse en la manta y acertar cinco balas en una diana con las pulsaciones disparadas. «Hay que calcular bien el tiempo que necesitas para ir bajando el ritmo antes de llegar al campo de tiro. Olvidarte de lo que has hecho esquiando y centrarte en el disparo. Y la vuelta es casi peor. Si sales sin haber fallado estás a tope, súper motivada. Pero si has fallado mucho …».

La puntería se entrena sobre todo a ciegas. En el salón de casa, en la habitación de la residencia o donde toque plantar el trípode. «El tiro en seco es la forma que más se usa: disparar sin disparar balas. Sirve para mecanizar todos los movimientos». El tiro real queda para el campo de Candanchú, el único estadio oficial de biatlón que funciona en España. En verano, con patines y pista asfaltada; en invierno, con los esquíes, siempre a expensas del clima y las condiciones. «Si en Candanchú no hay nieve, si llueve o hace mal tiempo, no podemos entrenar. Es una faena».

Pese a las dificultades, Lanau mira de frente a un gran objetivo que se llama Milán-Cortina 2026. España no está entre los 30 mejores países del ranking mundial y la aragonesa tendrá que pelear por una de las pocas plazas olímpicas reservadas a naciones sin billete automático. La vía es la IBU Cup, una especie de segunda división internacional donde se reparten los puntos que abren la puerta a los Juegos. Su temporada empieza en dos semanas. «Es mi primer año en sénior y voy un poco a ciegas, a ver cómo estamos respecto a las demás».

Sabe bien que no se va a ganar la vida con el biatlón, por eso lo compagina con el primer año de la carrera de Farmacia. «A mí estudiar me gusta. Y tengo muy claro lo que hay que hacer para sacar las cosas». En deporte y en todo: «La constancia y el trabajo son mis puntos fuertes».