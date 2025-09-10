La Vuelta acorta la crono de Valladolid a solo 12 kilómetros

La organización de la Vuelta a España ha anunciado un recorte en el recorrido de la contrarreloj de la 18ª etapa, que se disputa este jueves por las calles de Valladolid, y que pasará de los 27,2 kilómetros previstos inicialmente, a solo 12,2.

El objetivo no es otro que controlar mejor la zona de paso de los corredores para evitar nuevos incidentes con los manifestantes propalestinos, según anunciaba la Vuelta en un comunicado en el que aseguraba haber tomado la decisión en coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid y tras consultarlo con el Colegio de Comisarios.

La reducción de 15 kilómetros no cambiará ni la salida ni la meta, La primera estará instalada en la Plaza de San Pablo, y el primer corredor comenzará su participación a las 14.12 horas.

La meta estará a la altura del número 2 del Paseo de Zorrilla. Si se cumple el horario establecido, Jonas Vingegaard, líder de la prueba, pasará por ese punto a las 17.30 horas.

La noticia llega después de que Pablo Fernández, coportavoz nacional de Podemos y procurador en las Cortes de Castilla y León, llamase a la ciudadanía a boicotear la crono para evitar su normal desarrollo.

Hasta ahora, dos etapas de la Vuelta, la 11 y la 16, tuvieron que terminar unos kilómetros antes de los previsto, sin llegar a la línea de meta, a causa de los altercados entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.