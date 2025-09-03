«Las vallas volaban, parecía el motín de una cárcel y hemos pasado miedo»

Sorpresa y miedo. Esa es la doble sensación vivida este miércoles en Bilbao por los integrantes de la caravana que se mueve cada día con la Vuelta a España. Finalizada la undécima etapa, ciclistas y directores de equipo relataron sus experiencias.

«Nunca había visto nada igual. El primer paso por meta daba miedo por la seguridad de los corredores. Alguna valla empezaba a caerse, los grupos vienen muy deprisa y es peligroso», describió Patxi Vila , director deportivo del equipo Red Bull.

«En el recorrido la gente manifestó su opinión, pero de forma pacífica, con banderas. Cada uno tenemos nuestra opinión y un punto de vista sobre lo que está ocurriendo, pero yo conozco a la gente que trabaja dentro y ver sufrir a un amigo como Óscar Guerrero (director del equipo Israel) es duro», añadió.

Activistas pro Palestina interrumpen violentamente La Vuelta ciclista en Bilbao:

pic.twitter.com/cW5pkaZFi8 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) September 3, 2025

«Hemos pasado miedo —confesó Joan Bou, corredor del Caja Rural—. En el primer paso por meta nos han avisado de que estaba complicado. Había mucha bandera y mucha gente manifestándose y justo cuando hemos pasado han tirado las vallas por el aire. Han empezado a tirar papeles, banderas y los antidisturbios han intentado sujetarlos, pero se ha complicado bastante».

«Llevamos días así, y cada vez es peor, parece el motín de una cárcel, con las vallas por los aires, banderas... Se tendrán que tomar medidas, la gente se va movilizando y en el norte es donde más se ha visto», abundó el ciclista valenciano.

Joxean Fernández 'Matxín', director de UAE Emirates, señaló que «sólo nos han dicho que había una zona complicada por banderas y que la etapa se daba por concluida a tres kilómetros de la llegada. No sé si era un riesgo pasar la meta, pero respeto la decisión que se ha tomado».

Chente García, director deportivo del Movistar, fue categórico: «La Unión Ciclista Internacional (UCI) debe tomar decisiones porque la Vuelta es ahora una carrera insegura».

Carlos Verona, corredor de Lidl-Trek, también apunta al máximo organismo ciclista mundial: «La UCI debe decidir en beneficio de todos. Entiendo las protestas pacíficas, pero no que interrumpan nuestro trabajo. Los ciclistas son los más vulnerables. Mucha gente no es consciente de la velocidad a la que vamos ni del daño que pueden causar. Esto debe resolverse ya, quizáw el equipo Israel debería competir sin bandera».