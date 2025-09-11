Valladolid y Filippo Ganna se imponen a los activistas

Avanza la Vuelta hacia su epílogo con los sudores fríos del incidente o el altercado en el horizonte y cada día sin noticias de sucesos es un triunfo para la organización y los ciclistas. En Valladolid dos detenidos por tratar de saltar una valla es ... todo el bagaje activista pro Palestina que ha tomado la carrera con derecho a la fácil vulnerabilidad. El comportamiento del público en Pucela dignifica el deporte, el ciclismo. Y la decisión de la organización de recortar la contrarreloj, limitarla a 12 kilómetros, recorrido totalmente vallado, la policía en su sitio, protege a la Vuelta de la violencia gratis.

En el Paseo de Zorrilla vence el gigante de las contrarrelojes, Filippo Ganna, rehabilitado de la caída que lo expulsó del Tour. Es el favorito en cualquier cita de reloj. La general se aprieta porque el portugués Almeida recorta distancia con Vingegaard, que va a menos. Diez segundos en la etapa y solo una desventaja de 40 segundos en la clasificación. A tiro lo tiene. (En ampliación)

