Suscribete a
ABC Premium
Crimen en EE.UU.
La munición del asesino de Charlie Kirk tenía grabados mensajes a favor de los trans y antifascistas

vuelta a españa

Valladolid y Filippo Ganna se imponen a los activistas

El recorrido totalmente vallado y el comportamiento del público evita incidentes en la contrarreloj. Victoria de Ganna

Filippo Ganna, en acción
Filippo Ganna, en acción ep
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Avanza la Vuelta hacia su epílogo con los sudores fríos del incidente o el altercado en el horizonte y cada día sin noticias de sucesos es un triunfo para la organización y los ciclistas. En Valladolid dos detenidos por tratar de saltar una valla es ... todo el bagaje activista pro Palestina que ha tomado la carrera con derecho a la fácil vulnerabilidad. El comportamiento del público en Pucela dignifica el deporte, el ciclismo. Y la decisión de la organización de recortar la contrarreloj, limitarla a 12 kilómetros, recorrido totalmente vallado, la policía en su sitio, protege a la Vuelta de la violencia gratis.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app