La UCI «condena» los incidentes de la Vuelta, «apoya» a los ciclistas... pero no toma medidas

A última hora de la tarde, la Unión Ciclista Internacional (UCI) emitió un comunicado sobre los graves incidentes que obligaron a neutralizar la llegada a Bilbao en la undécima etapa de la Vuelta a España. Varios directores de equipo y ciclistas habían reclamado a la UCI una decisión sobre la presencia del equipo Israel en la ronda, pero de momento el máximo organismo mundial de este deporte no ofrece solución alguna.

Este es el texto íntegro del comunicado:

«La Unión Ciclista Internacional (UCI) condena enérgicamente los actos que han provocado la neutralización de la 11.ª etapa de La Vuelta Ciclista a España.

La UCI recuerda la importancia fundamental de la neutralidad política de las organizaciones deportivas reunidas en el Movimiento Olímpico, así como el papel unificador y pacificador del deporte. Los grandes eventos deportivos internacionales encarnan un espíritu de unión y diálogo, más allá de las diferencias y divisiones.

En este sentido, la UCI reafirma su compromiso con la neutralidad política, la independencia y la autonomía del deporte, de conformidad con los principios fundacionales del Movimiento Olímpico.

La UCI también desea recordar que el deporte, y el ciclismo en particular, tiene la vocación de acercar y superar las barreras entre los pueblos y no debe en ningún caso ser instrumentalizado como herramienta de sanción.

La UCI expresa toda su solidaridad y apoyo a los equipos y a su personal, así como a los corredores, que deben poder ejercer su profesión y su pasión en condiciones óptimas de seguridad y serenidad».