Torrontegui, el curandero y confesor de las estrellas

A Marcelino Torrontegui (Candás, Asturias, 61 años) lo llama por teléfono Miguel Induráin solo para saludar y compartir un rato de buena charla mientras el veterano masajista, confesor y recuperador fricciona las piernas de Javier Romo, ciclista del Movistar que ha estado presente en ... varias escapadas. Torrontegui es una leyenda en su terreno, las camillas, las salas de recuperación, tobillos, piernas y codos de los deportistas de élite. Ciclistas, futbolistas y deportistas olímpicos de toda España han pasado por sus manos. No solo curandero, también receptor de tantos secretos inconfesables.

Desde la bella localidad costera de Candás, Torrontegui empezó a descubrir el mundo a través del deporte. En el club náutico de Carreño, en su sección de entrenamiento los 'Gorilas', donde se criaron los olímpicos Herminio Menéndez y Rodríguez Cal, comenzó a practicar boxeo, piragüismo y cualquier otra especialidad. «Hice un módulo de deportes», recuerda.

Así empezó en el ciclismo, masajista del Clas asturiano de José Manuel Fuente en 1988, hombre para todo cuando el ciclismo era una reunión de artesanos. Dar masaje, preparar bidones, cubrir avituallamientos, atender a los corredores...

Antes del ciclismo, Torrontegui empleó sus manos en lavar platos y servir raciones de cordero a la estaca o sardinas asadas en el restaurante familiar cerca de la playa asturiana de Xivares. Con Tony Rominger, vencedor de tres Vueltas, saltó a la fama en el pelotón, espíritu dicharachero, generador de buena onda.

Desde entonces hasta hoy su currículum como curandero de estrellas abarca todas las especialidades, con pasado esencial en el ciclismo. Chiapucci, Juan Ayuso, Musseuw, Bortolami, Rominger, Olano, Zulle, Induráin, Pedro Delgado, Freire, Contador, Isco, Van Nistelrooy, Cazorla, Hierro, Baptista, Fernando Sanz, Cubarsí, Vivan Morros, Demetrio Lozano Barrufet, Fátima Blázquez...

Se estrenó en el ciclismo, prosiguió en el Málaga club de fútbol (estuvo 21 años), fue titular en la selección española de ciclismo en los Mundiales y no se pierde los Juegos Olímpicos (lleva ocho, los primeros en Atlanta 96, los últimos en París 2024). «Disfruto con todo. Desde los Juegos Olímpicos a los Juegos de la Juventud de Invierno en Corea. Soy un privilegiado porque trabajo con jóvenes deportistas y me encanta lo que hago», dice a ABC.

«Yo lo he hecho al revés, empecé trabajando y luego me he formado académicamente. Realicé dos grados de fisioterapia y podología, hago investigaciones en la Facultad de Ciencias de la Salud, colaboro con el COE y doy ponencias de fisioterapia en la UAX Rafa Nadal y en el Máster del Real Madrid», comenta.

Un recuperador con algo más que manos para aplicar masajes. Para muchos de los deportistas es un confesor, un hombro en el que descargar preocupaciones. «Pasas muchos días con los deportistas y a veces escuchas y te enteras de cosas que no te tienes que enterar».

A sus 61 años Marcelino Torrontegui colabora con el Movistar (el Tour y la Vuelta) y recoge cariño a su paso. «Los del balonmano me llaman 'el Padrino' de broma. Y en nuestro mundo se dice que la clase no se compra en ningún supermercado. Estoy muy orgulloso cuando los deportistas se alegran de verme. Y yo pienso que algo habré hecho bien a nivel humano. Muchos se maravillan de la agenda de teléfonos que tengo, pero más que eso yo digo que lo importante es que te cojan el teléfono, no tener los números. Y a mí me cogen el teléfono», concluye.