vuelta a españa

Torrontegui, el curandero y confesor de las estrellas

El veterano masajista ha trabajado desde hace 37 años con los mejores ciclistas, futbolistas y olímpicos españoles

Marcelino Torrontegui, masajista del Movistar
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

Monforte de Lemos (Galicia)

A Marcelino Torrontegui (Candás, Asturias, 61 años) lo llama por teléfono Miguel Induráin solo para saludar y compartir un rato de buena charla mientras el veterano masajista, confesor y recuperador fricciona las piernas de Javier Romo, ciclista del Movistar que ha estado presente en ... varias escapadas. Torrontegui es una leyenda en su terreno, las camillas, las salas de recuperación, tobillos, piernas y codos de los deportistas de élite. Ciclistas, futbolistas y deportistas olímpicos de toda España han pasado por sus manos. No solo curandero, también receptor de tantos secretos inconfesables.

