La policía busca al asqueroso aficionado que escupió a Van der Poel en plena carrera

La policía de Ronse, Bélgica, ha abierto una investigación tras la publicación de una filmación durante la prueba ciclista E3 Saxo Classic en la que se ve a un espectador escupiendo a Mathieu van der Poel, corredor holandés que ganó la carrera disputada el viernes.

Según las imágenes de televisión, durante la ascensión al Karnemelkbeekstraat un espectador, botella de cerveza en mano, espera al borde de la carretera y escupe a Van der Poel cuando este pasa a su altura.

Un gesto disgustoso 😡😡😡



Uno spettatore sputa Van der Poel al suo passaggio. Speriamo che questo video aiuti ad identificare quest’uomo 🤨#EurosportCiclismo #E3saxoclassic pic.twitter.com/FyekaHWUy4 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 28, 2025

Van der Poel, que el pasado fin de semana había conquistado también la Milán-San Remo, no se enteró en el momento de la asquerosa agresión. Se lo comentaron en meta y declaro: «Es gente que haría mejor no viniendo a las carreras. Es un fenómeno que, desgraciadamente, se repite en muchas pruebas».

El padre del corredor condenó lo ocurrido y deseó que el espectador pueda ser localizado y castigado. «Algo así no tiene su lugar en el deporte —sentenció Adrie van der Poel—. Si vienes a una carrera con esa intención, mejor quédate en casa. Identificar al culpable no es difícil. No es nuestro trabajo, le corresponde a la policía».

Van der Poel fue víctima de actos similares durante el Tour de Flandes del año pasado, cuando algunos espectadores le lanzaron cerveza. De hecho, la próxima gran cita del holandés será precisamente Flandes el 6 de abril. Y una semana más tarde, la París-Roubaix (13 de abril). En ambos casos tendrá como gran rival al esloveno Tadej Pogacar, que no compitió en la E3 Saxo Classic.