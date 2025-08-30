Philipsen, segunda victoria y ticket para Madrid

Zaragoza en la Vuelta a España significa tregua, condiciones amables y bandera blanca para el pelotón salvo que el cierzo sople con espíritu huracanado. Días blandos de ciclismo, siesta para el telespectador y en los últimos tiempos, con victoria de Jasper Philipsen. El velocista belga ... estira el cuello en la capital de Aragón, suma su segundo triunfo y coge ticket para la próxima parada en Madrid, que será la última al esprint. No hay muchas más opciones para los purasangres, una mínima ventana en Monforte de Lemos y hasta Madrid nada. La Vuelta es el circuito cerrado de los escaladores.

(En ampliación)

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión