vuelta a españa

Philipsen, segunda victoria y ticket para Madrid

El mejor velocista del mundo se impone en Zaragoza y se cita para el último esprint en la capital

Juan Ayuso se recompone

Jasper Philipsen, vencedor en Zaragoza
Jasper Philipsen, vencedor en Zaragoza
José Carlos Carabias

Zaragoza

Zaragoza en la Vuelta a España significa tregua, condiciones amables y bandera blanca para el pelotón salvo que el cierzo sople con espíritu huracanado. Días blandos de ciclismo, siesta para el telespectador y en los últimos tiempos, con victoria de Jasper Philipsen. El velocista belga ... estira el cuello en la capital de Aragón, suma su segundo triunfo y coge ticket para la próxima parada en Madrid, que será la última al esprint. No hay muchas más opciones para los purasangres, una mínima ventana en Monforte de Lemos y hasta Madrid nada. La Vuelta es el circuito cerrado de los escaladores.

