Un motorista de la policía provoca un brutal accidente en la meta de la Vuelta a Venezuela La imprudente maniobra en pleno esprint desencadenó una caída masiva de los ciclistas, con cinco heridos Opinan los excorredores: «Están atentando contra la vida de los ciclistas»

Un motorista de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) provocó un grave accidente este jueves en la tercera etapa de la 68ª edición de la Vuelta ciclista a Venezuela al irrumpir en la calzada cuando los corredores disputaban el esprint a escasos metros de la meta. La imprudente maniobra provocó cinco heridos.

El hecho ocurrió en el municipio Obispo Ramos de Lora, en el estado de Mérida, cuando el agente motorizado, por razones aún desconocidas, se atravesó en la trayectoria de los ciclistas.

Como se ve en las imágenes de los diferentes vídeos publicados en redes sociales, el policía circulaba por la parte derecha de la carretera cuando, al acercarse a la meta, se detuvo brevemente para dejar al acompañante que iba con él en el vehículo. Una vez que este se bajó, la moto cruzó rápidamente la calzada sin percatarse de que los corredores venían lanzados en busca de la victoria de etapa.

Según las informaciones publicadas por medios locales, resultaron heridos tres ciclistas, un policía y un juez de la carrera.

Finalmente, el venezolano Leangele Meneses fue el primero en cruzar la meta. La prueba, en la que participan 50 corredores, concluirá el 14 de septiembre.

