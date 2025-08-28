La ministra de Juventud abronca al director de la Vuelta y le sugiere que expulse al equipo Israel

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (Izquierda Unida), ha enviado este jueves una dura carta al director de la Vuelta a España, Javier Guillén, en la que le critica por haber calificado como «acto de violencia» la protesta contra el genocidio en Gaza realizada el miércoles por un reducido grupo de personas, que irrumpieron en la carretera durante el desarrollo de la quinta etapa de la ronda ciclista al paso del equipo Israel-Premier Tech. Además, Rego le pide Guillén que reconsidere la participación de dicha escuadra en la actual edición de la Vuelta.

«Con profunda preocupación e indignación he conocido sus declaraciones en las que califica como 'acto de violencia' la protesta pacífica de un grupo de ciudadanos españoles al paso del equipo Israel Premier Tech durante la Vuelta Ciclista a España —comienza la misiva de la ministra—. Permítame expresarle por esta vía que me resulta profundamente inadmisible poner en un mismo plano la legítima expresión de rechazo de nuestros ciudadanos y ciudadanas con la violencia sistemática que hoy Israel ejerce sobre la población de la Franja de Gaza, incluidos miles de niños y niñas palestinos».

«Debo recordarle que cualquier persona demócrata en nuestro país defiende el derecho a la protesta pacífica como una herramienta legítima de la ciudadanía para denunciar injusticias y exigir responsabilidad internacional. Un derecho que, por cierto, costó demasiado tiempo conseguir en España», añade Rego.

E insiste: «Le insto a reflexionar sobre la gravedad de sus palabras y a reconocer que la verdadera violencia no está en las calles de nuestras ciudades ni en las pancartas de nuestros jóvenes, sino en la tragedia cotidiana que padece el pueblo palestino bajo ocupación y asedio».

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha mandado esta carta al director de la Vuelta a España, Javier Guillén, tras sus palabras calificando la protesta de ayer como "acto de violencia".

Como cierre, la ministra le sugiere al máximo responsable de la ronda española que expulse al equipo Israel: «Termino esta misiva pidiéndole que considere si los valores de la Vuelta Ciclista a España son compatibles con la participación de un equipo vinculado a un Estado que viola el derecho internacional, que está perpetrando un genocidio y que masacra a una población indefensa».