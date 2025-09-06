Marc Soler gana en la Farrapona: una victoria cada año en la Vuelta

Es la Vuelta a España del cisma Israel y del jardín de los Emiratos Árabes. En La Farrapona, sus maravillosos lagos de Saliencia, los valles de los osos y la pureza de la naturaleza virgen, vence Marc Soler. Un ciclista que podría ser el líder ... de cualquier equipo de primer nivel, pero que asume su condición de gregario en el multimillonario UAE. Soler es un adicto a la Vuelta: casi una victoria cada año, 2017, 2022, 2024 y 2025. Van 14 etapas y UAE ha ganado siete, la mitad. Un monólogo al que le falta la guinda, el derrocamiento de Vingegaard, situación que se declara posible después del paso por Asturias. Dos colosos de alta montaña y ni un ataque del danés para separar a Joao Almeida. El portugués crece cada día.

