Activistas pro Palestina revientan la etapa de La Vuelta en Bilbao y obligan a finalizarla sin ganador

vuelta a españa

Los manifestantes pro Palestina revientan la Vuelta en Bilbao

La etapa no tuvo ganador ante el riesgo de violencia en la meta, donde una algarada amenazó a los ciclistas por el equipo de Israel

Manifestantes pro Palestina en la meta de Bilbao
Manifestantes pro Palestina en la meta de Bilbao efe
José Carlos Carabias

Bilbao

Tal y como temían los organizadores de la Vuelta a España, en Bilbao las manifestaciones en favor de Palestina se convirtieron en amenaza para el normal desarrollo de la carrera. La presencia de grupos violentos, que tuvieron que ser repelidos por los empleados de la ... carrera y también por las fuerzas del orden, invalidó la etapa 11 de la Vuelta. No hubo ganador en la línea de meta, sino que los tiempos se tomaron en cuenta a falta de tres kilómetros. La Vuelta evitó con esa cancelación un altercado de orden público con los manifestantes pro Palestina, que protestaban por la presencia del equipo Israel en la carrera.

