Vingegaard: «Los manifestantes están desesperados»

En una atmósfera difícil de separar, una carrera ciclista y un carrusel de situaciones extradeportivas con el equipo Israel de fondo, Mads Pedersen consigue al fin la victoria que había perseguido su equipo, el Lidl-Trek, una de las formaciones con más inclinación a la ética del trabajo y a la ambición deportiva.

Hay tregua camino de Monforte de Lemos, es Galicia de norte a sur, del mar Cantábrico al interior frondoso de las colinas. Si hay paz, hay fuga en la Vuelta. Y como sucede estos días, son avalanchas de ciclistas los que buscan su porción del pastel.

Escapada con 45 integrantes, representación de todo tipo y mucho Movistar (Romo, Canal, Aular). Los telefónicos no se resignan a pasar invisibles por la carrea, otro año más. Y van cuatro.

Romo cae en el incidente del manifestante y rompe la iniciativa de los telefónicos. «Cualquier día pasará una desgracia», se escucha en la meta. Por la curva a 300 metros de la meta, pasa en cabeza un ciclista de Israel (Frigo), ironías del destino.

En la curva a izquierdas no hay otro favorito que Mads Pedersen, el excampeón del mundo que logra al fin un triunfo de ley.

El ciclista danés rechazó realizar comentarios sobre los incidentes que están afectando a la carrera: «No comment», dijo.

No así Jonas Vingegaard, el líder, quien aseguró: «Sinceramente, todos sentimos lo que pasa. Todos los que se manifiestan quieren ser noticia, creen que no es suficientemente noticia todavía su causa y por eso siguen protestando de esa manera, están desesperados. Y pase lo que pase, seguro que seguirán haciéndolo porque quieren más atención».