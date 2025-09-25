Israel, hostigado pero activo: amenazas de los socios y ninguna presión a la selección

El equipo Israel-Premier Tech va a tener que inventarse algún resquicio para mantenerse con vida en el pelotón, toda vez que la mayoría de los actores del ciclismo amenazan con desligarse del equipo judío si no rechaza el patrocinio que lleva por nombre el ... país israelí. Mientras ese aislamiento va cogiendo forma poco a poco, ningún organismo o federación internacional toma la decisión de excluir al conjunto o a la selección de Israel de sus competiciones. No lo ha hecho la Unión Ciclista Internacional (UCI) en los Mundiales que se están disputando en Ruanda (en la modalidad de selecciones nacionales) y no lo hará la Federación Francesa de Ciclismo, implicada en la organización de los Campeonatos de Europa que se celebrarán la próxima semana (del 1 al 5 de octubre) en el país vecino.

El penúltimo caso de intento de desconexión es el del patrocinador principal, Premier Tech, una empresa canadiense que se dedica al reciclaje de aguas y residuos. La multinacional norteamericana, presente en doce países y con 1.500 empleados, ha exigido a Sylvan Adams, el propietario del equipo Israel, que cambie la denominación de la escuadra para seguir adelante con el proyecto.

Después de semanas de protestas en la Vuelta y de la presencia de banderas palestinas en el Canadian World Tour de Quebec, las firmas comerciales manifiestan su deseo de abandonar a Israel. Primero fue la marca de bicicletas británicas Factor, el proveedor que suministra material al conjunto de Sylvan Adams. «Sin un cambio de nombre, sin un cambio de bandera, no continuaremos. Nuestra marca se ha vuelto demasiado controvertida. Añadir un nivel adicional de conflicto o complejidad es algo que no podemos aceptar», dijo Rob Gitelis, fundador de la marca.

Este miércoles ha hecho lo propio Premier Tech. «La situación a nivel internacional ha cambiado considerablemente desde nuestra llegada al WorldTour en 2017. El nombre actual del equipo ya no es viable para alcanzar nuestros objetivos, la razón misma de nuestra participación en el ciclismo», declaró la empresa en un comunicado. Premier Tech, compañía con sede en Quebec, lleva años promocionando a ciclistas canadienses hacia la élite mundial, como Michael Woods o Hugo Houle.

Mientras las amenazas adquieren cuerpo, la Federación Israelí de Ciclismo confirmó que enviará corredores al Campeonato de Europa en Francia la próxima semana, pese a los recientes problemas de seguridad y de orden público que se vivieron en la Vuelta a España.

La Federación Israelí inscribirá ciclistas en las pruebas de ruta masculinas de élite, sub 23 y júnior en Drome-Ardeche, pero ningún corredor hebreo concursará en las pruebas contrarreloj. Durante la Vuelta a España, algunos de los incidentes más destacados se produjeron en las contrarrelojes. Primero en Figueras en la crono por equipos, un par de manifestantes saltaron a la carretera con pancartas para impedir el paso de los ciclistas del Israel. Y en Valladolid, con un recorrido recortado de 27 a 12 kilómetros y con todo el escenario vallado, hubo un intento de invasión al trazado por los manifestantes en favor de Palestina.

«La contrarreloj sigue siendo muy complicada de asegurar, vimos lo que pasó en la Vuelta, que redujo su contrarreloj para tener una gran barrera de seguridad. Es un alivio como organizador que no tengamos ningún corredor israelí en las contrarrelojes, que era la mayor preocupación», declaró a L'Equipe el presidente de la Federación francesa de ciclismo, Michel Callot.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) volvió a mostrar a ABC su petición expresa de eliminar a Israel de todas las competiciones internacionales, como se hizo con Rusia tras la invasión de Ucrania. «La participación de Israel depende de las Federaciones Internacionales, de la UCI, de World Athletics, etc. Nuestra posición es que se excluya a Israel», indicaron fuentes del CSD.

Mientras tanto en Ruanda este jueves el equipo Israel-Premier Tech inaugurará la denominada 'Casa de los Sueños' en Bugesera, un centro de entrenamiento regional de la UCI. El propietario del equipo israelí, Sylvan Adams, un representante de la UCI y el ministro de deportes de Ruanda estarán presentes en el acto.