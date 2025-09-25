Suscribete a
Israel, hostigado pero activo: amenazas de los socios y ninguna presión a la selección

Los ciclistas del equipo israelí competirán en el Mundial y en el Europeo como selección, pero no en las contrarrelojes

El proveedor de bicicletas no quiere seguir con Israel

Matthew Riccitello, ciclista del Israel
José Carlos Carabias

José Carlos Carabias

El equipo Israel-Premier Tech va a tener que inventarse algún resquicio para mantenerse con vida en el pelotón, toda vez que la mayoría de los actores del ciclismo amenazan con desligarse del equipo judío si no rechaza el patrocinio que lleva por nombre el ... país israelí. Mientras ese aislamiento va cogiendo forma poco a poco, ningún organismo o federación internacional toma la decisión de excluir al conjunto o a la selección de Israel de sus competiciones. No lo ha hecho la Unión Ciclista Internacional (UCI) en los Mundiales que se están disputando en Ruanda (en la modalidad de selecciones nacionales) y no lo hará la Federación Francesa de Ciclismo, implicada en la organización de los Campeonatos de Europa que se celebrarán la próxima semana (del 1 al 5 de octubre) en el país vecino.

