Otro «gilipollas» en una carrera: un espontáneo vestido de ciclista se cuela en la Lieja-Bastoña-Lieja femenina

«Una palabra: gilipollas». Así define Thibaud Chambre, redactor de 'Vélofuté', revista francesa de ciclismo, al protagonista de lo acontecido este domingo durante la prueba clásica belga Lieja-Bastoña-Lieja en la modalidad femenina.

Y es que cuando la carrera entraba en sus últimos 32 kilómetros, la transmisión televisiva mostró a un hombre montado en bicicleta y vestido con el maillot blanco del equipo UAE Team Emirates, un culote negro y zapatillas de ciclista saliendo desde un lateral de la carretera para incorporarse al pelotón y colocarse a rueda de una de las participantes.

Las críticas y la indignación de los narradores y comentaristas de las diferentes televisiones que emitieron en directo la prueba no se hicieron esperar. Cada día hay mayor hartazgo con este tipo de 'gracias'.

En 'Eurosport', cadena que dio la prueba en España, Laura Álvarez y Dori Ruano no daban crédito a lo que estaban viendo. «Aquí se ha metido un aficionado, ¿qué es esto? Me parece una falta de respeto terrible por parte de la seguridad de la carrera. ¿Qué está haciendo la moto?», se preguntaba Álvarez. «Es un escándalo que no puede volver a pasar. Es una falta de respeto increíble hacia la carrera, las corredoras y la seguridad. Terrible que ocurra esto en una Lieja-Bastoña-Lieja y ojalá se le ponga la multa correspondiente. Es inaudito lo que acaba de ocurrir», añadió.

"ESTO ES UNA FALTA DE RESPETO" 🤬



Un aficionado vestido de UAE se cuela en la carrera femenina. #LBLWomen pic.twitter.com/D7a4CkaoSF — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 27, 2025

«No hay una seguridad que impida eso. No me lo puedo creer», abundó Ruano, exciclista profesional. Finalmente, una moto de la organización expulsó de la carrera al intruso y la prueba concluyó con normalidad. Ganó Kimberley Le Court Pienaar, corredora de Mauricio.

La acción del espontáneo ya es impresentable por sí misma, pero es que llueve sobre mojado. Últimamente ha habido varios incidentes que han afectado a otros tantos ciclistas en plena competición. Es una peligrosa tendencia que organizadores y autoridades pertinentes harían bien en cortar

