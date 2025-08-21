Estas son todas las etapas, recorrido y perfiles de la Vuelta a España 2025

Vuelta a España 2025: recorrido completo, etapas, perfil y favoritos La última gran vuelta del calendario ciclista se celebra entre el 23 de agosto y 14 de septiembre

La Vuelta a España 2025 comienza, como cada edición, en el final del mes de agosto y se prolongará durante tres semanas, hasta mediados de septiembre, con dos jornadas de descanso (1 y 8 de septiembre) entre medias.

En esta ocasión la tercera y última gran vuelta del calendario ciclista pasa por hasta cuatro países. Comienza en Italia, visita posteriormente Francia, Andorra y acaba, lógicamente, en España. Concretamente, en Madrid. Eso sí, todo el paso del pelotón en territorio español se concentra en el norte y centro peninsular.

La carrera combina subidas cortas y explosivas con otras más largas. Como siempre, protagonismo para grandes puertos de montaña, como Alto de L'Angliru, La Bola del Mundo, Cerler o el Alto del Morredero. El recorrido se divide en 21 etapas, dos de ellas a modo de contrarreloj (una por equipos y otra individual). Este es el perfil de las mismas.

Todas las etapas de La Vuelta a España 2025

Etapa 1 (sábado 23 de agosto): Turin (Reggia di Venaria)-Novara, 186.1 km. (llana)

No deja de ser una sorpresa que La Vuelta no se inicie con una contrarreloj, sobre todo, por equipos. Pero no, esta vez la organización ha decidido recuperar cinco años después la etapa en línea para arrancar la 80ª edición.

El único puerto de tercera categoría presente en la etapa definirá el primer portador del maillot de la montaña, mientras que la más que previsible llegada al sprint vestirá al primer maillot rojo de líder de La Vuelta 2025.

🔥 Stage 1 | Etapa 1 🔥🇮🇹

🚩 Torino - Reggia di Venaria

🏁 Novara#LaVuelta25 pic.twitter.com/M2LfPTw4JL — La Vuelta (@lavuelta) December 2, 2024

Etapa 2 (domingo 24 de agosto): Alba-Limone Piemonte, 159.6 km. (llana con final en alto)

Los últimos kilómetros en ascensión pondrán en juego el maillot rojo con el primer final en alto de la carrera. Aproximadamente, unos 10 kilómetros con una pendiente media del 5%.

🔥 Stage 2 | Etapa 2 🔥🇮🇹

🚩 Alba

🏁 Limone P.TE#LaVuelta25 pic.twitter.com/ZI4Tys3BrO — La Vuelta (@lavuelta) December 2, 2024

Etapa 3 (lunes 25 de agosto): San Maurizio Canavese-Ceres, 134.6 km. (media montaña)

El puerto de segunda categoría de mitad de la etapa puede resultar decisiva en la fuga. Con un final en ligera ascensión, no parecen existir muchas opciones para un triunfo para los especialistas al sprint. La tercera y última etapa que tiene lugar exclusivamente en suelo italiano.

Etapa 4 (martes 26 de agosto): Susa-Voiron, 206.7 km. (media montaña)

A diferencia de la tercera etapa, esta, con inicio en Italia y final en Francia, concentra sus ascensos (dos puertos de segunda categoría y uno de tercera) en la primera parte de la misma, por lo que existen opciones para los sprinters puros de rehacerse y pelear por la victoria en Voiron.

🔥 Stage 4 | Etapa 4 🔥



🚩 Susa > Voiron 🏁

🚴 192 km



🇬🇧 Medium mountain stage with a particularly tough first half 💪🏼

🇪🇦 Jornada de media montaña que concentrará su dureza en la primera mitad 💪🏼#LaVuelta25 pic.twitter.com/qXNqTafsCX — La Vuelta (@lavuelta) December 19, 2024

Etapa 5 (miércoles 27 de agosto): Figueres-Figueres, 24.1 km. (contrarreloj por equipos)

La Vuelta se adentra en España con una contrarreloj por equipos con un recorrido corto pero diseñado para los especialistas en esta modalidad. Visma, UAE o Soudal-QuickStep cuentan, a priori, con más opciones para triunfar en Figueres.

🔥 Stage 5 | Etapa 5 🔥



🚩 Figueres > Figueres 🏁

🚴 20 km



🇬🇧 The circuit will not give any respite for those fighting for the general classification ⏱️

🇪🇦 Un circuito que no dará ni un respiro a los ciclistas que quieran luchar por la general ⏱️#LaVuelta25 pic.twitter.com/7c0FpVNFtF — La Vuelta (@lavuelta) December 19, 2024

Etapa 6 (jueves 28 de agosto): Olot-Pal, 170.3 km. (montaña)

Primer día clave en la montaña. Por lo tanto, se prevé que los favoritos a la victoria final asomen la cabeza y marquen algunas diferencias. Dos puertos de primera categoría, incluida la subida a Pal para acabar.

🔥 Stage 6 | Etapa 6 🔥



🚩 Olot > Pal.Andorra 🏁

🚴 170 km



🇬🇧 First mountain stage of this edition ⛰️

🇪🇦 Primera etapa de montaña de la carrera ⛰️#LaVuelta25 pic.twitter.com/O8qDKguq5N — La Vuelta (@lavuelta) December 19, 2024

Etapa 7 (viernes 29 de agosto): Andorra la Vella-Cerler, 188 km. (montaña)

Y después de una dura jornada de montaña... pues otra más. La meta en el Puerto de Cerler (primera categoría) pondrá a prueba las piernas de los corredores, por lo que pueden establecerse ya diferencias importantes entre los favoritos. No será el único puerto de la etapa, al haber otro más de primera categoría en el inicio y dos de segunda categoría entre medias.

🔥 Stage 7 | Etapa 7 🔥



🚩 Andorra la Vella. Andorra > Cerler-Huesca La Magia 🏁

🚴 187 km



🇬🇧 The final ascent will be tougher than the day before 🥵

🇪🇦 La llegada en alto será más dura que la jornada anterior 🥵#LaVuelta25 pic.twitter.com/aVQDLPW0au — La Vuelta (@lavuelta) December 19, 2024

Etapa 8 (sábado 30 de agosto): Monzón-Zaragoza, 163.5 km. (montaña)

Recorrido predominantemente llano que permitirá una llegada masiva a Zaragoza. Gran oportunidad para los sprinters puros.

🔥 Stage 8 | Etapa 8 🔥



🚩 Monzón Templario > Zaragoza 🏁

🚴 158 km



🇬🇧 One of the few clear opportunities for the peloton’s fastest riders 🏃🏻

🇪🇦 Una de las pocas oportunidades claras para los hombres rápidos del pelotón 🏃🏻#LaVuelta25 pic.twitter.com/fnFzs1AcMl — La Vuelta (@lavuelta) December 19, 2024

Etapa 9 (domingo 31 de agosto): Alfaro-Valdezcaray, 195.5 km. (ondulada con final en alto)

Antes de la primera jornada de descanso, una etapa con un perfil llano hasta la ascensión final al puerto de Valdezcaray, situado en la estación de esquí.

🔥 Stage 9 | Etapa 9 🔥



🚩 Alfaro > Estación de esquí de Valdezcaray 🏁

🚴 195 km



🇬🇧 Long stage to complete the first week of the race

🇪🇦 Etapa larga para cerrar la primera semana de carrera#LaVuelta25 pic.twitter.com/XZHibIZhVZ — La Vuelta (@lavuelta) December 19, 2024

Etapa 10 (martes 2 de septiembre): Parque de la Naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua, 175.3 km. (llana con final en alto)

La subida final a Larra Belagua, que se estrenó en La Vuelta en 2023, con una exhibición de Remco Evenepoel, será decisiva para la victoria. Un puerto de primera categoría en una etapa que siempre va picando hacia arriba.

🔥 Stage 10 | Etapa 10 🔥



🚩 Parque de La Naturaleza Sendaviva > El Ferial Larra Belagua 🏁

🚴 168 km



🇬🇧 The final climb will determine the stage winner 🏆

🇪🇦 Una subida final que decidirá el vencedor de la etapa 🏆#LaVuelta25 pic.twitter.com/TEcEUbAXNy — La Vuelta (@lavuelta) December 19, 2024

Etapa 11 (miércoles 3 de septiembre): Bilbao-Bilbao, 157.4 km. (media montaña)

Es posible tener etapas duras sin grandes puertos de montaña. Incluye hasta siete, ninguno por encima de segunda categoría (solo dos de ellos lo son, los otros cinco son de tercera categoría) pero que puede seguir marcando diferencias en la general. Puertos cortos pero especialmente intensos.

🔥 Stage 11 | Etapa 11 🔥



🚩 Bilbao > Bilbao 🏁

🚴 167 km



🇬🇧 Winding terrain, common in the Basque Country 🙌🏼 The stage ends where the first stage of the 2023 @LeTour ended

🇪🇦 Etapa habitual en el País Vasco 🙌🏼 Termina donde acabó la primera del @LeTour 2023#LaVuelta25 pic.twitter.com/cb6iwswZHW — La Vuelta (@lavuelta) December 19, 2024

Etapa 12 (jueves 4 de septiembre): Laredo-Los Corrales de Buelna, 144.9 km. (media montaña)

Una etapa corta con dos puertos, ninguno de ellos en los últimos kilómetros, pero que, sin duda, definirán la fuga.

🔥 Stage 12 | Etapa 12 🔥



🚩 Laredo > Los Corrales de Buelna 🏁

🚴 143 km



🇬🇧 Cantabria will, again, give us a fast, agitated and fun stage 🕺🏻

🇪🇦 Cantabria volverá a dejarnos una etapa rápida, nerviosa y divertida 🕺🏻#LaVuelta25 pic.twitter.com/orMJKfWROv — La Vuelta (@lavuelta) December 19, 2024

Etapa 13 (viernes 5 de septiembre): Cabezón de la Sal-L'Angliru, 202.7 km. (montaña)

La etapa reina de La Vuelta 2025. La más larga y la más dura, con la subida final al durísimo Alto de L'Angliru de categoría especial, pero con otros dos puertos de primera categoría muy próximos (Puerto de La Mozqueta y Alto de Cordal) que abrirán boca. Aquí se puede ganar La Vuelta... y también se puede perder.

🔥 Stage 13 | Etapa 13 🔥



🚩 Cabezón de la Sal > Altu de L´Angliru 🏁

🚴 202 km



🇬🇧 The longest stage of #LaVuelta25 with the dreadful Angliru to finish! 😱 ⛰️

🇪🇦 ¡La etapa más larga de #LaVuelta25 con el temible Angliru para terminar! 😱 ⛰️#LaVuelta25 pic.twitter.com/svMqPm5YmI — La Vuelta (@lavuelta) December 19, 2024

Etapa 14 (sábado 6 de septiembre): Avilés-Alto de La Farrapona, 135.9 km. (montaña)

Sin tiempo para recuperarse del duro esfuerzo del viernes en L'Angliru, otro final en ascensión (La Farrapona, con 16,9 km. al 5,9% de media), aunque, al menos, con una etapa mucho más corta. Los especialistas de la montaña y los favoritos, a prueba.

🔥 Stage 14 | Etapa 14 🔥



🚩 Avilés > Alto de la Farrapona. Lagos de Somiedo 🏁

🚴 135 km



🇬🇧 Short, tough stage in Asturian territory

🇪🇦 Etapa corta y dura en territorio asturiano#LaVuelta25 pic.twitter.com/o54t7FcSCh — La Vuelta (@lavuelta) December 19, 2024

Etapa 15 (domingo 7 de septiembre): Vegadeo-Monforte de Lemos, 167.8 km. (media montaña)

Antes de la segunda y última jornada de descanso, una etapa con dos puertos en el tramo inicial y, después, con subidas cortas que pueden favorecer alguna escapada.

🔥 Stage 15 | Etapa 15 🔥



🚩 A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos 🏁

🚴 167 km



🇬🇧 A medium mountain stage in the ever-winding Galicia 🏞️

🇪🇦 Una jornada de media montaña en la siempre sinuosa Galicia 🏞️#LaVuelta25 pic.twitter.com/SnPYZahprK — La Vuelta (@lavuelta) December 19, 2024

Etapa 16 (martes 9 de septiembre): Poio-Mos, 167.9 km. (media montaña)

Las ascensiones en la segunda mitad de la etapa pueden marcar las diferencias para la victoria del día. Puede haber opciones para una fuga... o para alguno de los favoritos que, tras un día de descanso y en plena última semana, necesiten dar un golpe encima de la mesa.

🔥 Stage 16 | Etapa 16 🔥



🚩 Poio > Mos.Castro de Herville 🏁

🚴 172 km



🇬🇧 The stage features four point-incurring mountain passes and a very rugged terrain 📈

🇪🇦 Una etapa con cuatro puertos puntuables y con un terrero muy quebrado 📈#LaVuelta25 pic.twitter.com/zBGDBvmXKw — La Vuelta (@lavuelta) December 19, 2024

Etapa 17 (miércoles 10 de septiembre): O Barco de Valdeorras-Alto de El Morredero, 143.2 km. (media montaña)

Una de las últimas oportunidades en la montaña en La Vuelta 2025, con el final en Alto de El Morredero que puede establecer diferencias en la general.

🔥 Stage 17 | Etapa 17 🔥



🚩 O Barco de Valdeorras > Alto de el Morredero. Ponferrada 🏁

🚴 137 km



🇬🇧 Winding stage along the border between Galicia and León,

🇪🇦 Etapa sinuosa en la frontera entre Galicia y León, ideal para escaladores en el final en alto#LaVuelta25 pic.twitter.com/diikDJSHAF — La Vuelta (@lavuelta) December 19, 2024

Etapa 18 (jueves 11 de septiembre): Valladolid-Valladolid, 27.2 km. (contrarreloj individual)

Única contrarreloj individual de La Vuelta. Los especialistas contra el crono tienen una gran oportunidad para sacar diferencias en relación a los escaladores puros, dado el perfil llano de la misma.

🔥 Stage 18 | Etapa 18 🔥



🚩 Valladolid > Valladolid 🏁

🚴 26 km



🇬🇧 Time trial specialists may have an advantage over climbers ⏱️

🇪🇦 Los especialistas contra el crono pueden sacar ventaja a los escaladores puros ⏱️#LaVuelta25 pic.twitter.com/Xpmqcc4gFS — La Vuelta (@lavuelta) December 19, 2024

Etapa 19 (viernes 12 de septiembre): Rueda-Guijuelo, 161.9 km. (llana)

Etapa completamente llana y que favorecerá a los equipos que cuenten con buenos sprinters. Una fuga numerosa no debería comprometer en ningún caso una llegada masiva a Guijuelo.

🔥 Stage 19 | Etapa 19 🔥



🚩 Rueda > Guijuelo 🏁

🚴 159 km



🇬🇧 It will be the second-last opportunity for the sprinters 💨

🇪🇦 Será la penúltima oportunidad para los velocistas 💨#LaVuelta25 pic.twitter.com/AnwIAeOWUX — La Vuelta (@lavuelta) December 19, 2024

Etapa 20 (sábado 13 de septiembre): Robledo de Chavela-Bola del Mundo, 165.6 km. (montaña)

La sierra de Guadarrama coronará al ganador de La Vuelta 2025 y definirá el podio. Una penúltima etapa, la última de perfil montañoso, con varias ascensiones míticas, como la Bola del Mundo, de categoría especial.

🔥 Stage 20 | Etapa 20 🔥



🚩 Robledo de Chavela > Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada 🏁

🚴 156 km



🇬🇧 La Bola del Mundo will crown the winner of La Vuelta 25 🏆

🇪🇦 La Bola del Mundo coronará al vencedor de La Vuelta 25 🏆#LaVuelta25 pic.twitter.com/2wzFoQTlzq — La Vuelta (@lavuelta) December 19, 2024

Etapa 21 (domingo 14 de septiembre): Alalpardo-Madrid, 111.6 km. (llana)

🔥 Stage 21 | Etapa 21 🔥



🚩 Alalpardo > Madrid 🏁

🚴 101 km



🇬🇧 Madrid will once again host the traditional final stage in the circuit within the city centre 🌆

🇪🇦 Madrid volverá a acoger la tradicional jornada final en el circuito del centro de la ciudad 🌆#LaVuelta25 pic.twitter.com/uscX0zM1qy — La Vuelta (@lavuelta) December 19, 2024

La Vuelta acaba una vez más con una jornada festiva en Madrid y diseñada para un final que favorecerá a los sprinters.

Los favoritos para ganar la Vuelta a España

Con las ausencias de Primoz Roglic, Enric Mas y sobre todo la de Pogacar, entre otros, la Vuelta tendrá que mirar hacia otro lado. Por ejemplo a Jonas Vingegaard, que por su fuerte en la escalada será uno de los máximos favoritos.

En un escalón por debajo, están Juan Ayuso y Joao Almeida. Ambos son del UEA Team Emirates y tienen un futuro prometedor. El primero porque juega en casa y porque tiene una gran progresión en grandes vueltas. El segundo porque su temporada es notable y se posiciona como uno de los mejores contrarrelojistas del pelotón.