Etapa 7 de La Vuelta a España hoy: resumen, resultado y clasificación general

La Vuelta a España completa en 2025 su edición número 80. No es un año cualquiera para la tercera gran vuelta del calendario ciclista, puesto que la organización rinde homenaje a su historia con el inicio en Italia, de modo que completa su recorrido por las principales naciones ciclistas tras Francia, Países Bajos y Bélgica.

Con el pistoletazo de salida en la región del Piamonte, tierra natal de Angelo Conterno, el primero de los seis ganadores transalpinos de La Vuelta, el pelotón pasó, también, por Francia y Andorra antes de finalizar su recorrido en Españaen una edición que cuenta con la novedad de que el punto más al sur será la capital, Madrid, y solamente para la etapa final.

Asimismo cabe destacar que Valladolid acogerá el próximo 11 de septiembre la única contrarreloj individual de La Vuelta Ciclista a España 2025, una etapa clave a solo tres días del final de la competición, con un recorrido completamente urbano de 27,2 kilómetros. Vingegaard es el gran favorito a vestirse de rojo en Madrid el 14 de septiembre.

Recorrido y perfil de la etapa 7 de La Vuelta

La séptima etapa de La Vuelta, con inicio en Andorra la Vella y final en Cerler (Huesca) supone que la carrera ya se adentra en territorio español para no salir de él. Atrás quedaron Italia, Francia y el Principado. Una jornada de montaña de 188 kilómetros tras el intenso recorrido del jueves que vistió de líder a Torstein Træen y dejó a Juan Ayuso muy descolgado de los favoritos.

La meta en el Puerto de Cerler (primera categoría) puso a prueba las piernas de los corredores, aunque no fue el único puerto de la etapa, al haber otro más de primera categoría en el inicio (Port del Canto) y dos de segunda categoría (Creu de Perves y La Espina) entre medias.

🔥 Stage 7 | Etapa 7 🔥



🚩 Andorra la Vella. Andorra > Cerler-Huesca La Magia 🏁

🚴 187 km



🇬🇧 The final ascent will be tougher than the day before 🥵

🇪🇦 La llegada en alto será más dura que la jornada anterior 🥵#LaVuelta25 pic.twitter.com/aVQDLPW0au — La Vuelta (@lavuelta) December 19, 2024

Resultado y clasificación de la etapa 7 de La Vuelta a España

Qué manera de resarcirse de Juan Ayuso tras una jornada del jueves en la que perdió siete minutos y medio en relación a los favoritos. Desde muy pronto, el alicantino, podio en La Vuelta 2022, se lanzó al ataque y encabezó la fuga. Primero en solitario y, después, en una escapada con hasta doce corredores, también con los españoles Joel Nicolau y Raúl García Pierna u otros como Jay Vine, ganador ayer en Pal, o Mads Pedersen.

Pero no fue hasta el último puerto, la subida final a Cerler, cuando uno de los líderes del UAE Team Emirates se fue a por la victoria de etapa. Un ataque que aguantó Marco Frigo (Israel Premier Tech) en primera instancia, pero dos acometidas más de Ayuso le dejaron solo en cabeza para los últimos ocho kilómetros. La distancia fue en aumento sobre sus perseguidores (por encima de un minuto) y el triunfo acabó siendo muy cómodo y con un gesto al entrar en línea de meta tapándose los oídos... ¿en señal a las críticas recibidas?

Por detrás, en el grupo de los favoritos, el otro UAE, João Almeida, cambió de ritmo a cuatro kilómetros de meta, pero aguantaron todos (Vingegaard, Ciccone, Bernal, Kuss, Soler o el sorprendente maillot rojo, Torstein Træen) y no hubo diferencias.

Clasificación general de La Vuelta tras la etapa 7 1 Torstein Træen 2 Jonas Vingegaard +2'33'' 3 João Almeida +2'41'' 4 Giulio Ciccone +2'42'' 5 Lorenzo Fortunato +2'47'' 6 Matteo Jorgenson +2'49'' 7 Jai Hindley +2'53'' 8 Giulio Pellizzari +2'53'' 9 Egan Bernal +2'55'' 10 Felix Gall +2'58''

Nada tendrá que ver la etapa de este sábado con la vivida los dos últimos días. Mañana, oportunidad clara para los hombres rápidos del pelotón al ser una jornada totalmente llana (163.5 kilómetros) con inicio en Monzón y final en Zaragoza. Jasper Philipsen, Mads Pedersen u Orluis Aular, venezolano del Movistar Team, candidatos al triunfo.