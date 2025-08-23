Etapa 1 de La Vuelta a España hoy: recorrido, perfil, horario y dónde ver online y en televisión

La Vuelta a España completa en 2025 su edición número 80. No es un año cualquiera para la tercera gran vuelta del calendario ciclista, puesto que la organización rinde homenaje a su historia con el inicio en Italia, de modo que completa su recorrido por las principales naciones ciclistas tras Francia, Países Bajos y Bélgica.

Con el pistoletazo de salida en la región del Piamonte, tierra natal de Angelo Conterno, el primero de los seis ganadores transalpinos de La Vuelta, el pelotón pasa, también, por Francia, Andorra y España en una edición que cuenta con la novedad de que el punto más al sur será la capital, Madrid, y solamente para la etapa final.

Recorrido y perfil de la etapa 1 de La Vuelta hoy

La Vuelta 2025 no brinda demasiadas oportunidades para los velocistas puros. Eso sí, la de este sábado 23 de agosto es una de ellas, al tratarse de una primera etapa esencialmente llana, con la excepción de un único puerto de tercera categoría presente en el primer tramo de la jornada.

No es solo una novedad que comience en Italia (en Turín, concretamente, y acaba en Novara desoués de un recorrido de 186.1 kilómetros), sino que lo haga con una etapa en línea y no con una contrarreloj, o bien individual, o bien por equipos, como solía ser tradición en La Vuelta en los últimos años.

De hecho, hacía cinco años que La Vuelta no comenzaba con una etapa en línea, lo cual da opciones a los sprinters de enfundarse el maillot rojo este sábado en Novara. Por ahora, todo hace indicar que el gran favorito a la victoria final, Jonas Vingegaard, tendrá que esperar para vestirse el traje de líder.

Perfil de la etapa 1 entre Turin (Reggia di Venaria) yNovara LA VUELTA

Horario y dónde ver en televisión la etapa 1 de La Vuelta

La primera etapa de La Vuelta a España 2025 comenzará alrededor de las 13:00 horas y su llegada está estimada sobre las 17:20. RTVE emite en abierto todas las etapas a través de sus distintos canales (La 1, La 2 y Teledeporte), además de hacerlo en RTVE Play, su plataforma de streaming y de contenidos a la carta.

La alternativa a la cadena pública es Eurosport, que televisa a través de su primer canal (Eurosport 1) todas las etapas de La Vuelta, así como, lógicamente, en su plataforma streaming HBO Max. Y recuerda que puedes seguir toda la información de La Vuelta también en abc.es.